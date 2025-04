Aplazado el juicio contra la dependienta que se apropió de más de 100.000 euros en dinero, cosméticos y perfumes

El juicio contra la dependienta de una empresa de venta de cosméticos y perfumes con tiendas en los municipios de Coria, Plasencia y Béjar acusada ... de un delito de apropiación indebida tendrá lugar finalmente dentro de tres semanas. En principio, la vista oral estaba fijada para ayer, jueves 1 de diciembre, en la Audiencia Provincial de Cáceres. No obstante, se ha aplazado al 23 de diciembre porque uno de los abogados ya tenía un juicio en el jornada de ayer.

Hay que recordar que la Fiscalía acusa a esta mujer de quedarse con dinero y productos valorados en más de 107.000 euros entre 2019 y 2020. La mujer llevaba nueve años trabajando en la empresa como ayudante de dependiente en Coria. Cuando vendía un producto, se explica en la acusación del Ministerio Público, entregaba tanto el artículo como el tique y recogía el dinero en efectivo. No obstante, después borraba el registro de la venta en el ordenador, de modo que anulaba la compra y el tique.

Para deshacerse del producto, la empleada utilizaba el sistema 'entre tiendas', que servía para enviar productos de un local a otro. La aplicación registraba el envío a otra tienda de la mercantil, pero no se producía. Mientras, la tienda que debía recibir el cosmético no recepcionaba el aviso ya que no había pedido ningún producto.

Comenzaron las sospechas sobre la acusada y en noviembre de 2020, la propietaria de la tienda y otras empleadas deciden hacer algunas comprobaciones. De esta forma, una jornada detectan desde la tienda de Plasencia que la acusada se encontraba haciendo salidas constantes a varias tiendas de productos de la marca L' Oreal a través de 'entre tiendas'. Otro día, comprueban que ha dado salida a un perfume de Dolce Gabana que solo estaba en la tienda de Coria. El perfume aparece en el stock de Béjar pero sin envío físico del producto.

Los perjuicios derivados de la desaparición de productos que nunca llegaron a otras tiendas y del dinero por parte de la acusada ascienden a 107.379,88 euros. La Fiscalía solicita a la acusada que devuelva el dinero, además de tres años de cárcel con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.