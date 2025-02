Aplazada la excavación en la cueva de Santa Ana de Cáceres al no permitir el Cefot su acceso

El equipo de investigación Primeros Pobladores de Extremadura no podrá acceder este mes de diciembre a la cueva de Santa Ana, como estaba previsto, para llevar a cabo una nueva campaña de excavaciones en la cavidad. El motivo de este cerrojazo temporal a la investigación ... paleoantropológica son, según indica su codirector, Antoni Canals, los riesgos laborales que señala un informe elaborado por el Ministerio de Defensa. La cueva se halla en un terreno que pertenece al Centro de Formación de Tropas número 1 (Cefot), por lo cual es Defensa la que se encarga de permitir el acceso hasta este recinto a los investigadores.

Aunque ni el Ministerio de Defensa ni el propio Cefot han dado a este diario más detalles sobre este asunto, Antoni Canals explica que fue el pasado mes de noviembre cuando le avisaron desde el centro de formación de que no se podría poner en marcha esta campaña, cuya duración no iba a durar más de semana y media y se iba a llevar a cabo con una decena de investigadores, un número muy reducido.

En la última ocasión en la que se investigó en esta cueva, en diciembre de 2019, un responsable del Ejército acudió a la cavidad para supervisar su estado de cara a la prevención de riesgos laborales. Nada se supo de sus conclusiones hasta recientemente, lo que para Canals supone «un retraso enorme por parte del Ministerio, ya que la orden nos llega cuando es inminente el inicio de la campaña».

Aunque se le ha explicado la situación de viva voz desde el Cefot, este investigador no ha podido leer el informe para saber qué condiciones concretas son las que comprometen la seguridad laboral. «No lo han hecho público y no me han enviado copia, no sé realmente de qué estamos hablando», lamenta.

Además de este informe, la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, a la que pertenece Canals, elaboró otro, un trámite que se efectúa cuando un trabajador se desplaza a otro punto geográfico para investigar. «El informe que hizo la Universidad decía que había cosas mejorables en cuestión de seguridad, pero nada que impidiera el trabajo, es una situación que estábamos intentando resolver porque hay que hacer inversiones y buscarlas es complicado, son cosas que no se pueden hacer de un día para otro», indica este paleoantropólogo, que ya contaba con el permiso del Ministerio de Cultura, que es quien gestiona los bienes del patrimonio histórico que están bajo jurisdicción del Estado y que no han sido traspasados a las comunidades autónomas.

Canals está a la espera de poder ver la documentación de Defensa para analizar qué debería acometerse en primera instancia para retomar los trabajos de investigación cuanto antes. «En todos los informes de riesgos laborales las situaciones de riesgo están jerarquizadas, las hay que son de solución inmediata y las hay que son de solución a medio o a largo plazo, las más inmediatas si no se resuelven no se puede seguir trabajando allí».

Hace unos años el acceso a la cueva fue reformado y se hizo la mejora de la escalera de entrada, una obra que financió el Ministerio de Defensa. «Fue un gran avance pero no se ha terminado, hay que mejorar aspectos de esa escalera».

Investigación

En 2020 no pudo llevarse a cabo la investigación a causa de la pandemia, por no poder garantizarse la distancia de seguridad necesaria entre los participantes en la excavación para evitar posibles contagios. Hace un año todavía no se había arrancado con la vacunación masiva. Esta situación supone un nuevo jarro de agua fría para Primeros Pobladores, que tampoco puede acceder a la cueva Maltravieso desde que la Junta lo impidiera en 2008 alegando riesgo para las pinturas rupestres . «Tenemos muchas dificultades en Cáceres», se sincera este experto, que confía en continuar pronto con los trabajos en esta cavidad.

Hace años que la investigación de Primeros Pobladores en Santa Ana no cuenta ningún tipo de financiación local o regional. La Diputación de Cáceres es una de las entidades que en los últimos años aportó pequeñas cantidades que servían para la manutención de los participantes en esta campaña. Aunque en algún momento se llegó a disponer de hasta 18.000 euros, el grifo se fue cerrando progresivamente hasta tener que financiarse estas campañas con fondos propios del IPHES (Instituto Catalán de Paleoecologia Humana y Evolución Social).

Tanto Antoni Canals como Eudald Carbonell, que codirige este proyecto, están unidos estrechamente a proyectos emblemáticos de gran relevancia internacional, como el de Atapuerca.