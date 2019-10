La apertura del Universitario de Cáceres no reduce las quejas por listas de espera El número de solicitudes de primeras consultas e intervenciones no ha disminuido respecto a la cifra del año pasado . :: / LORENZO CORDERO Urología, Traumatología y Cirugía Vascular siguen siendo las unidades con más reclamaciones por tardanza en primeras citas e intervenciones CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Lunes, 14 octubre 2019, 07:57

La puesta en marcha del hospital Universitario no ha conseguido mitigar las quejas de los usuarios por la tardanza en ser atendidos u operados. Según la Defensora del Paciente las solicitudes de asistencia sanitaria -es decir de primeras consultas especializadas, pruebas diagnósticas y operaciones- que han llegado hasta esta institución desde enero hasta septiembre son las mismas aproximadamente que el año pasado, de modo que la apertura del Universitario no ha conseguido reducir un malestar que proviene, fundamentalmente, de las secciones de Urología, Traumatología y Cirugía Vascular.

«Nosotros no tenemos forma de saber si el origen de las reclamaciones está en la apertura del Hospital Universitario de Cáceres de forma exclusiva, tendríamos que ir caso por caso viendo cada expediente, puede haber una demora que no sea en sí por la apertura del hospital, sino porque ya hay demora en el servicio en sí», explica Eva Molinero, la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, que es el nombre técnico que tiene esta figura.

EL SERVICIO Qué es La oficina de los Usuarios de los Sistema Sanitario Público es una institución independiente que defiende a los pacientes del servicio público. Qué aborda Por un lado la solicitud de primeras consultas y operaciones, y por otro, reclamaciones por cualquier otra cuestión de seguimiento. Las quejas de los pacientes se hacen en otra instancia en el Servicio de Atención al Usuario.

El caso es que en el periodo de enero a septiembre de 2018 se registraron unas 300 reclamaciones, un número muy similar al de este año. La cuestión de fondo es por qué el nuevo hospital Universitario no ha paliado los déficits arrastrados por la anterior estructura hospitalaria. El hospital San Pedro de Alcántara fue en 2018 el segundo de la región que recibió más solicitudes para que se cumpla la ley de plazos, por detrás del Virgen del Puerto de Plasencia. Molinero apunta que desde su institución espera que «el hospital universitario de Cáceres de la talla y resuelva esas solicitudes de asistencia par a Traumatología, Urología y Cirugía Vascular, ya que tiene más capacidad quirúrgica que el San Pedro de Alcántara, observaremos su evolución y esperamos que en la siguiente memoria disminuyan esas solicitudes como consecuencia del funcionamiento y la actividad fluida de este hospital».

«El nuevo hospital tiene que dar la talla y resolver las solicitudes de asistencia»

Molinero indica que todos los hospitales tienen su periodo de adaptación en los que se va perfeccionando su rodaje, pero hay que esperar que un recurso sanitario consiga de forma efectiva resolver los problemas de este área de salud, tanto en consultas externas como en el plano quirúrgico.

Un caso muy específico es el de Cirugía Vascular, que sufrió un problema de personal que terminó provocando su cierre este verano. En este caso también hay numerosas solicitudes de asistencia. «Yo espero que a final de este mes se restablezca la situación y puedan continuar las consultas externas y las intervenciones». Según Eva Molinero puede que se termine el año con un incremento en este tipo de solicitudes, ya que durante los meses de octubre a noviembre suele darse un repunte en este tipo de demandas.

La Defensora del Usuario tiene dos «cajones» de asuntos que aborda. Por un lado la atención y tramitación de las solicitudes de aplicación de la Ley 1/2005 de Tiempos Mínimos de Respuesta de Atención Sanitaria y por otro las reclamaciones y sugerencias que presentan los usuarios sanitarios por las distintas vías. La Defensora del Usuario no es la única vía para hacer una queja. También pueden presentarse ante los Servicios de Atención al Usuario de su Área de Salud correspondiente. Pasarán a la Defensora del Paciente las que no hayan sido resueltas en el plazo de dos meses desde su presentación o cuya respuesta no haya sido satisfactoria. También aquellas que se presentan de forma reiterada sobre un mismo servicio o unidad médica. Cuando se producen tres reclamaciones de un mismo servicio es la Defensora la que aborda el tema. Si el tema es tan complicado que requiere una especial atención también pasa a este organismo. La Defensora del Paciente puede encargarse también de oficio de los casos que considere que merecen su atención.

El número que sí ha cambiado es el de las reclamaciones y quejas «de seguimiento» en el Área de Salud de Cáceres en el plazo de enero a septiembre, que han pasado de 122 a 149 a nivel Cáceres hospitalario, lo que supone un 17% más, algo que, según la Defensora del Paciente, también se ha detectado en las reclamaciones presentadas en el servicio de Atención al Paciente. Será a finales de año cuando se conozcan todos los datos al detalle.

Motivos

En cuanto a los motivos, en el área de salud de Cáceres destacó la disconformidad con las listas de espera y citaciones, seguidas de disconformidad con la atención personal y sanitaria y con la organización y normas. En este caso se habla de demora en recibir la asistencia sanitaria en lo que se refiere a consultas sucesivas o de control y seguimiento, las revisiones pautadas con una periodicidad concreta y ésta no llega a cumplirse. Especialidades como Traumatología, Urología, Oftalmología, Neurología y Cirugía Vascular son las áreas en las que hay más reclamaciones de este tipo. Áreas como Traumatología y Urología sufren la presión de la mejora del aumento de vida.