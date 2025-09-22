Anuncian alegaciones contra el nuevo proyecto de parque eólico en Cáceres

Redacción CÁCERES. Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La organización ecologista Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha manifestado su oposición al nuevo proyecto de construcción de un parque eólico en los términos municipales de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres promovido por la multinacional alemana ABO Energy. Ha anunciado además que presentará alegaciones en el expediente y, de ser necesario, llevará el proyecto ante la Comisión Europea.

ABO Energy contempla la instalación de 17 aerogeneradores de aproximadamente 200 metros de altura, con aspas de 163 metros de diámetro, además de una planta fotovoltaica que ocuparía unas 75 hectáreas. Asimismo, incluye un tendido eléctrico aéreo de unos 15 kilómetros entre las zonas conocidas como Cruz Colorada y Los Arenales.

Fondenex recuerda que Los Llanos de Cáceres forman parte de la Red Natura 2000 y han sido declarados Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas de Especial Conservación (ZEC). Se trata de un espacio de llanuras cerealistas y pastizales que alberga también humedales de relevancia ecológica, y según la organización conservacionista, el área constituye un hábitat clave para especies como avutardas, sisones, gangas, ortegas y rapaces, además de aves acuáticas presentes en embalses cercanos.