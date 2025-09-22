HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Anuncian alegaciones contra el nuevo proyecto de parque eólico en Cáceres

Redacción

CÁCERES.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

La organización ecologista Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha manifestado su oposición al nuevo proyecto de construcción de un parque eólico en los términos municipales de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres promovido por la multinacional alemana ABO Energy. Ha anunciado además que presentará alegaciones en el expediente y, de ser necesario, llevará el proyecto ante la Comisión Europea.

ABO Energy contempla la instalación de 17 aerogeneradores de aproximadamente 200 metros de altura, con aspas de 163 metros de diámetro, además de una planta fotovoltaica que ocuparía unas 75 hectáreas. Asimismo, incluye un tendido eléctrico aéreo de unos 15 kilómetros entre las zonas conocidas como Cruz Colorada y Los Arenales.

Fondenex recuerda que Los Llanos de Cáceres forman parte de la Red Natura 2000 y han sido declarados Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas de Especial Conservación (ZEC). Se trata de un espacio de llanuras cerealistas y pastizales que alberga también humedales de relevancia ecológica, y según la organización conservacionista, el área constituye un hábitat clave para especies como avutardas, sisones, gangas, ortegas y rapaces, además de aves acuáticas presentes en embalses cercanos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  5. 5 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  6. 6 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la A-66 cerca de Los Santos de Maimona
  7. 7

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  8. 8 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  9. 9 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  10. 10

    El Ayuntamiento de Plasencia reprende al Colegio de Arquitectos tras perder 800.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Anuncian alegaciones contra el nuevo proyecto de parque eólico en Cáceres