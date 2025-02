Anulan la expulsión de una joven de Paraguay que vive en la ciudad de Cáceres

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha anulado la expulsión de España a una joven de Paraguay que tiene ... fijada su residencia en la ciudad de Cáceres.

La orden de expulsión por tres años la había adoptado la Delegación del Gobierno en Madrid, en una resolución del 2 de diciembre de 2020.

Según esa resolución, agentes de la Policía Nacional pararon a la joven, que tiene 27 años, cuando estaba en la calle San Benito de Madrid. Le pidieron que se identificara, y vieron que no tenía ningún tipo de documentación que acreditara su estancia ni residencia legal en España. También comprobaron que no constaba que hubiera hecho algún trámite para regularizar su situación administrativa. Tampoco tenía pasaporte, no acreditó arraigo familiar o alguna oferta de empleo, ni tener ingresos lícitos y suficientes para cubrir sus necesidades básicas en España, tampoco tenía un seguro médico.

Dos sentencias

La joven recurrió la orden de expulsión en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 26 de Madrid, que confirmó que tenía que irse. Recurrió esa sentencia al Tribunal Superior de Justicia que le ha dado la razón.

Indica el tribunal que la expulsión es desproporcionada, ya que aunque es cierto que estaba indocumentada, luego presentó una copia de un permiso de residencia y trabajo a su favor, con validez hasta el 16 de julio de 2016.

También señala que tiene como dato positivo que no tiene antecedentes policiales o penales.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estima el recurso presentado por la joven. Afirma la sentencia que la expulsión no resulta proporcional, «sin que pueda considerarse como circunstancias agravantes -explica- las apreciadas en la sentencia apelada, pues no puede considerarse como tales el hecho de que le conste ni acredite permiso alguno de residencia, ni intento de regularización, que no haya acreditado arraigo familiar, ni oferta de empleo alguna, o que no acredite ingresos o tener seguro médico alguno, ni que fijara en alegaciones el domicilio profesional de su letrado».

La sentencia también indica que no procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes