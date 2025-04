El antiguo local del BBVA en la Cruz se convierte en perfumería

El grupo gallego Arenal desembarca en la Cruz de los Caídos. Varios meses llevan en marcha las obras de la perfumería que se instalará ... en el antiguo local del BBVA, cuyo dueño sigue siendo la propia entidad bancaria, que clausuró su establecimiento hace aproximadamente dos años. Además, se añadirá un espacio comercial más situado en la conocida como Plaza de los Maestros, el 22 de la Avenida de España.

Aunque la firma prefiere no aportar ningún dato a este diario hasta que no esté próxima la apertura del establecimiento, fuentes consultadas por HOY estiman que la tienda ocupará en torno a los 400 metros cuadrados, un espacio considerablemente inferior al del comercio de esta firma que se está preparando en Badajoz, en la calle Menacho, que cuenta con unos 2.500 metros útiles. En este establecimiento, que se abrirá el próximo mes de abril, trabajarán 20 personas. En Cáceres la marca no ha aportado este dato aunque desde el inicio de las obras, que se remontan al mes de septiembre, puede descargarse un código QR para enviar el curriculum y optar a no de los puestos de trabajo. Actualmente el número total de la plantilla de esta perfumería es de 900 empleados en toda España según puede leerse en su página web, donde se explica que se trata de una empresa familiar creada en Lugo en el año 1976. La expansión de estas tiendas ha dado su fruto en 54 establecimientos esparcidos por todo el territorio nacional.

Según la estimación del sector inmobiliario de la ciudad el precio que puede pagar esta cadena perfumera en la ciudad por este espacio ronda los 2.500 a 3.000 euros en total. El precio de los alquileres del centro está bajando debido a la baja demanda comercial. En Manuela Pérez señalan que el impacto del comercio on-line está haciendo mella en el comercio tradicional y que están viendo como algunas tiendas que alquilan se cierran «en tres o cuatro meses».

Quinta firma

Cuando abra esta perfumería, cuyas obras se están acelerando en los últimos días, se convertirá en la quinta firma nacional de perfumería y parafarmacia que recala en la ciudad, casi todas en lugares céntricos y transitados. Tirando del humor se puede decir que Cáceres huele bien, ya que durante los últimos años este sector no ha parado de aumentar. Se trata de una tendencia nacional.

Según los datos que recoge Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética de España se trata de un sector que experimentó un crecimiento del 7,8% en el año 2021 y que generó 8.200 millones de euros. Según las estadísticas de esta asociación cada persona utiliza de 7 a 9 productos cosméticos diariamente, y la media de gasto en estos locales es de 166 euros al año y por persona. Lo que más ha crecido este año es la categoría de perfumes, un 24,4%. El único campo en el que ha habido reducción en la compra de productos es el de los productos de aseo e higiene.

En la Avenida de España se encuentra la perfumería Douglas, en un local que anteriormente ocupaba la firma Bodybell. Se trata de un espacio de dos plantas que hace esquina con obispo Segura Sáez. Aunque inicialmente los planes de la cadena pasaban por el cierre de la tienda y el despido de sus 12 trabajadores, finalmente se decidió mantenerla abierta tras efectuar tres despidos.

La cadena de perfumerías Avenida también tiene dos establecimientos en la ciudad, uno en la calle San Antón, frente al Gran Teatro y otro en la Avenida de España 23. Esta firma también tiene origen como empresa familiar, pertenece al grupo Recio, ubicado en Salamanca, cuenta con más de 200 tiendas y presencia en 10 comunidades autónomas.

En la avenida de Antonio Hurtado está el establecimiento Aromas, una cadena andaluza de perfumería que abrió en 2006 en este espacio, el primero en ese momento que abrió sus puertas fuera de Extremadura, con una superficie de 675 metros cuadrados. Actualmente, además de la de Cáceres y las de Andalucía, hay tiendas en Madrid.

En el centro comercial Ruta de la Plata está Primor, una firma que procede también de Andalucía. El primer establecimiento se abrió en Málaga en 1953 y desde entonces se ha producido una expansión por toda España. Los locales grandes y los precios bajos son una de las señas de identidad de esta cadena, con locales en Portugal.