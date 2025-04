Marcelino Pajares: «De 44 años de guardia civil lo peor son los niños muertos en accidentes»

«Yo no me he reenganchado por dinero, me he reenganchado porque doy la vida por la Guardia Civil, porque me gusta. He seguido por ... la vocación que tengo, hasta que ya no he podido seguir al cumplir los 65 años», afirma Marcelino Pajares Sánchez, al que los 43 compañeros de Navalmoral de la Mata le han rendido a finales de febrero un homenaje por sus 44 años de servicio. Son muchos años y con la peculiaridad de que siempre ha estado de servicio en la calle, en atención directa al ciudadano.

–¿Cómo le vino la vocación por ser guardia civil?

–Nací en Torrejón el Rubio el 26 de febrero de 1958. Mi padre trabajaba en una finca, y yo de pequeño veía a los guardias a caballo y ahí, al verlos, me vino la vocación. Estudie poco, solo llegué a tener el certificado de estudios primarios. Me fui a la mili voluntario, 20 meses de mili en Madrid y luego eche la instancia para Guardia Civil. En aquel entonces para entrar se exigía mucho menos que ahora, porque la gente no quería ir al País Vasco con lo de ETA.

–¿Usted fue al País Vasco?

–Sí. Ingresé el 15 de febrero de 1979 con 20 años. Salí de la Academia el 20 de julio de ese mismo año, y mi primer destino fue en Zumárraga, en Guipúzcoa. Luego en Fuenterrabía y luego a Irún. Al año y medio, en 1980, pedí volver a Extremadura y vine destinado al puesto de Peraleda de la Mata, en Cáceres. A los dos años me casé con una joven del pueblo y me tuve que ir.

–¿Por qué?

–De aquella no se podía estar destinado en el pueblo de la mujer, si el pueblo tenía menos de 2.000 habitantes. Eran las normas y me destinaron a Villanueva de la Vera. Allí estuve cinco años. Luego a Almaraz otros cinco años y después a Navalmoral de la Mata en donde he estado 30 años.

Ampliar En la casa cuartel de Peraleda de la Mata. Cedida

–¿Cuáles son sus peores recuerdos de 44 años de servicio?

–Los accidentes de tráfico. Yo he visto muchos accidentes porque en los años 80 y 90 había muchos muertos en las carreteras, luego se redujeron mucho con la autovía, y lo que más me dolía era cuando fallecían niños, también las personas mayores. En Navalmoral de la Mata, como pasa el tren, también, he tenido que ver cadáveres por la vía, por gente que se suicidaba y por accidentes; pero me llegué a acostumbrar.

–¿Ha tenido alguna intervención especial?

–En el año 1984, después de una persecución, intervine en la detención de cuatro atracadores que habían robado en una sucursal bancaria en Madrigal de la Vera. Alrededor del año 2004, también recuperé el arma que habían utilizado unos atracadores de una gasolinera en Talayuela, el arma con el que habían asesinado a una persona.

Ampliar Marcelino Pajares, en primer plano, en la academia con 20 años en 1979. cedida

–¿Por qué le gustaba tanto trabajar en la calle?

–Porque mi objetivo era atender lo mejor posible al ciudadano, y estar dispuesto siempre a perder la vida si fuera necesario en cualquier actuación. Salvo tres meses que he estado de baja, siempre he estado en la calle, en seguridad ciudadana. Me gusta atender a la gente, por ejemplo si he llevado a alguien al hospital, al día siguiente voy a preguntar por esa persona.

–¿Nunca le ha pasado nada?

–En el País Vasco algún caso de atentado en grado de tentativa, pero no llegó a consumarse. La verdad es que he tenido mucha suerte, he actuado en centenares de actuaciones y quitando una vez que me rompieron un dedo, no me ha pasado nada, ni siquiera accidentes de tráfico con la cantidad de horas en el coche.

–En más de 40 años habrá cambiado mucho la Guardia Civil...

–Ha cambiado mucho. Cuando empecé en Peraleda de la Mata íbamos andando o con un vehículo particular y pagábamos el dinero de la gasolina de nuestro bolsillo. En La Vera, ya nos dieron un Renault 4; y en Almaraz había dos. En Navalmoral de la Mata ya había más vehículos. Cuando yo entré, en la Guardia Civil había unos medios mínimos, y ahora está muy bien dotada. Nos hacen jornadas para saber cómo actuar en distintas situaciones, y tenemos vehículos nuevos. Los cuarteles están arreglados y tenemos un sueldo digno, aunque siempre nos gustaría cobrar más; pero, bueno, otros cobran menos. Yo me voy contento sabiendo que la Guardia Civil está muy modernizada.

–Por lo visto, usted podía haber ganado más si no hubiera estado en la calle.

–Por la edad podía haber estado en otro sitio trabajando de lunes a viernes, y ganando 300 euros más, pero me gusta estar en la calle. En la pandemia también por la edad, me podía haber ido seis meses a casa cobrando lo mismo, pero he continuado por la vocación que tengo. Yo he tenido una vida plena en la Guardia Civil. No todo el mundo puede decir que ha trabajado en lo que le ha gustado. Yo lo puedo decir en voz alta.

–¿Se ha sentido apreciado siendo guardia?

–Me he sentido muy querido por los jefes, por los compañeros y por los ciudadanos. Hasta las personas que infringen me saludan y me preguntan qué tal me va, o cuando me jubilaba. Yo he tenido una forma de actuar que siempre ha sido valorada...

–¿Cuál?

–Tener mucha educación de cara al ciudadano y mucha mano izquierda para evitar problemas. Mano izquierda porque muchas veces los he convencido antes de tener que detenerlos. Me ha resultado bien. Y he tratado a los delincuentes en los cuarteles muy bien.

Ampliar En una de sus últimas intervenciones. Cedida

–¿Algún familiar ha seguido sus pasos?

–Tengo dos hijos y dos nietos. A mí me hubiera gustado que alguno de mis hijos hubiera sido guardia civil, para que la gente le hubiera dicho: 'a ver si te pareces a tu padre', pero no lo he conseguido; pero estoy muy contento de cómo son. Bueno, quizás los nietos...

–¿Qué va a hacer en la jubilación?

–Me quedo en Navalmoral de la Mata, en donde llevo ya 30 años. Pasearé por la calle principal para arriba y para abajo con los nietos, dispuesto a ayudar siempre a los compañeros y a los ciudadanos que me lo pidan. Aunque nos jubilemos, el guardia civil siempre es guardia civil, de una forma o de otra.