El año empieza el 8 de enero en Cáceres

El día 1 de enero a las cero horas enloquecemos con las uvas, tiramos confeti y prendemos bengalas para dar la bienvenida al año nuevo, pero en realidad cuando empieza todo, pero todo de verdad, es el 8 de enero, cuando las luces de Navidad ... se apagan, los pastorcillos vuelven a sus cajas y el brilli brilli queda sustituido por el mono de trabajo. Días laborables, normales, de los de plato de lentejas de primero y una naranja de postre, de los de levantarse a las siete de la mañana y demostrarle al mundo que haremos lo que podamos, quizás cosas no demasiado épicas ni que puedan ser el lema de una taza del Míster Wonderful. Vivir, que no es poco.

Con los ritmos del concierto de Año Nuevo que se celebró el pasado 6 de enero en el Gran Teatro (en el que se interpretaron las piezas más célebres de Johann Strauss) aún en la cabeza llegó el primer lunes del año en serio y con el una semana de actividades culturales y sociales.

Piñata Productions organizó el primer concierto del rock del año. El grupo estadounidense The Oxys presentó su el álbum Dead Boys solo ocho meses después de lanzar su primer trabajo, A Date With The Oxys. El club Boogaloo, que cumple 15 años abierto en la avenida Hernán Cortés, continúa dando cabida a todo tipo de propuestas musicales.

Las mascarillas han vuelto a colarse en nuestras vidas y todo recuerda levemente a esos tiempos de pandemia que nos acecharon hace cuatro años. El arte viene a dejar testimonio de la vida y de la historia, y es lo que ha hecho el dramaturgo y escritor Isidro Timón, cuya compañía, Maltravieso, estrenó ayer viernes la obra de teatro 'Héroes'. Interpretada por los actores Ana Trinidad, Rubén Lanchazo, Amelia David y Carola Veidhlin la pieza trata de una situación que se genera durante el estado de alerta por la pandemia.

Según explica la compañía aborda la situación que vive una familia integrada por miembros de distintas generaciones que tiene que cohabitar de forma obligatoria en un piso de 70 metros durante todos los días de confinamiento. «Sacando punta a la realidad, implacable frente a la mejor ficción, presentamos una comedia ácida y no exenta de crítica y temas para la reflexión».

Siempre lo decimos y es cierto. A Cáceres le llueven libros todo el rato. El pasado jueves se dio a conocer 'La Educación en Brozas', escrito por Sebastián Martín Ruano. El investigador José María Izquierdo y Ada Salas, la jefa del Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Cáceres participaron en la presentación de esta obra, fruto de una investigación que se prolonga por más allá de 30 años. «En el texto se rescata la labor callada de tantas personas que mucho hicieron por elevar el nivel educativo de los habitantes de la población por lo que la obra se convierte en homenaje a esos docentes», explica la Diputación de Cáceres, que es la editora del libro.

Ayer se estrenó una nueva sesión del Aula de la Palabra, que llevó a la biblioteca al escritor Adrián O. Lozano, que presentó su libro Numen. Divina carta de amor, con la participación del también escritor Ángel Borreguero Carrasco y la profesora Ana Nebreda, que mantuvieron un diálogo con el autor del libro, todo ello amenizado con los intermedios musicales a cargo de Salma Lázaro y su arpa.

Pasado el tiempo de ver Belenes llega el momento de sumergirse en el arte. Belleartes acoge una nueva exposición que se inauguró ayer. Su autor, Chico Salvaje, es un artista plástico madrileño que muestra en esta ocasión 'Puto amor'. Se trata de linograbados e ilustraciones con materiales mixtos, acuarela, sanguina, acrílico y tinta, «todo a fuego lento, muy lento, muy salvaje», destaca esta sala en una nota. Se trata de dibujos a mano. El trabajo de Chico Salvaje siempre ha estado ligado al mundo del diseño, pero fue la ilustración quien le enseñó una forma distinta de expresar y pensar, muy diferente a lo aprendido en sus estudios de arte. Ilustrador de portadas de discos (Miguelichi López, Dragón Rojo), libros de relatos (Felicidad por supervivencia) y poesía (Dedo corazón), ha realizado numerosas colaboraciones con escritores y escritoras, fanzines (Vulva especial monstruos) y personalización de trabajos.

No es la única actividad que abre sus puertas en Belleartes este fin de semana. El artista extremeño J.Carrón ofrece este sábado por la tarde un espectáculo de magia, globos y humor con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a familias desfavorecidas de las aldeas Senegalesas 'Malicounda' y 'M´Bour', a través de él mismo y la oenegé Hospitaleros Sin Fronteras.

Más árte del bueno. El pasado jueves se inauguró en la sala de arte El Brocense la exposición Arthingks [Cosas de artista] del artista extremeño Alfonso Doncel.

La muestra está integrada por seis series o colecciones escultóricas. En unas explora las posibilidades de las formas extendidas a partir de hexaedros regulares; en otras, juega con elementos naturales humanizados o se inspira en las formas astrales y en las constelaciones.

Y una exposición más que amplía la oferta de arte por el centro es la que puede verse en La Sindicalista, que se llama 'En todas partes al mismo tiempo', que firma la artista Moyra Montoya Moyano y que puede disfrutarse en este espacio de la calle Roso de Luna. La muestra se plantea como «una arqueología visual, desenterrando la yuxtaposición de estratos», de lo micro a lo macro. ¡Hasta el próximo sábado!