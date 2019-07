Por aquí ando

O sea, por el Sur. de Galicia; es decir, en el Norte, como por estas fechas escribía en este diario hace cinco años parafraseando el lema del CEXECI, recordando a Víctor Erice y Adelaida García Morales y, evidentemente, sin nada que ver con una cancioncilla de Bisbal posterior a ese escrito.

He ido hoy a hacer unas compras alimentarias, entre ellas el para tantas comidas imprescindible pimentón; en dos súper de cadenas nacionales, lo encontré de Murcia o de procedencia desconocida envasado en Sabadell. En el tercero, un súper regional, Pimentón de La Vera. ¡Menos mal!, porque ya me veía sin poder saborear un pulpo 'a feira' en condiciones.

Aunque no me muevo ahora por territorio extremeño, las redes sociales, la prensa, la familia o los amigos, me tienen bien informado de las novedades. Una, muy triste, me hace saber del fallecimiento de una antigua alumna, a la que recuerdo por su gran vitalismo, y me obliga a reflexionar sobre la edad, sobre el 'tempus fugit' y, por supuesto, sobre el 'carpe diem'. La otra, muy satisfactoria, anuncia que las importantísimas obras de ampliación del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, están ya muy próximas a su finalización. Gracias, Helga; gracias, Junta de Extremadura.

La satisfacción es mayor, si cabe, no sólo por la importancia de su contenido futuro, sino por la sabiduría arquitectónica-urbanística que ha conseguido recuperar y revitalizar nuestro Patrimonio, generando al tiempo una comunicación espacial abierta a la ciudadanía entre la calle Pizarro y la Plaza Marrón.

No es nostalgia ni autobombo, pero me encanta haber tenido despacho en esa Casa Grande transformada en museo de vanguardia; y me enorgullece que durante algo más de tres años haya tenido la confianza de los Amigos de la Fundación para presidir su (nuestra) Asociación.

¡Hasta septiembre!