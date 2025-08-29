Analizan si hacen falta más farolas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres ante las quejas vecinales

El Ayuntamiento de Cáceres ha encargado un estudio para determinar si hace falta instalar más farolas en el tramo de la avenida de la ... Hispanidad que transcurre entre el cruce con la avenida de Cervantes y los juzgados, donde se han multiplicado las quejas vecinales por la falta de visibilidad por la noche. Además, el Consistorio ha encargado a la empresa concesionaria de parques y jardines Talher que en el resto de la avenida pode las ramas de los árboles que, en algunos casos, impiden el paso de la luz de las luminarias.

En los últimos días han aparecido en las farolas de la Hispanidad carteles colocados por vecinos que denuncian la situación. «Seguimos a oscuras en esta avenida. ¿Hasta cuándo?«, dicen los pasquines. Se encuentran sobre todo en el tramo entre el puente de Cervantes y los juzgados, que es donde la visibilidad es más reducida.

Resultados

El gobierno municipal ha indicado a HOY que esperará al resultado del informe y que se colocarán nuevas luminarias si así lo recomiendan los técnicos. En cuanto al resto de la vía, señala que la poda de las ramas altas se llevará cabo en cuanto finalicen los trabajos que está ejecutando Talher en varios parques de la ciudad, como el del Paseo de Cánovas, para prevenir la caída de ramas a causa del estrés térmico.

En los últimos años el Ayuntamiento cacereño ha llevado a realizado diversas mejoras en el alumbrado público. En agosto de 2024 se licitó el contrato para la mejora integral de la iluminación en Las 300, una inversión de 148.364,03 euros a cargo del remanente de tesorería. En concreto, dentro de esta mejora global se contemplaba la sustitución completa de los conductores actuales y la instalación de nuevos puntos de luz con una red de alimentación actualizada, más eficiente energéticamente

De este modo, se pasó de las 90 luminarias que se encontraban en funcionamiento a 139, que contarán con una nueva distribución pensada para evitar los puntos oscuros, y con más potencia. Además, se implementa un sistema de control con un reloj astronómico que ajustará el encendido y apagado de las luminarias en función de la hora del día a lo largo del año, contribuyendo así a una gestión más eficiente del consumo energético.

Otra intervención fue aprobada con cargo a los presupuestos participativos de 2024, en concreto la iluminación de las pasarelas de la Ronda Norte, por un importe de 60.000 euros,

El Ayuntamiento de Cáceres ha mejorado además la iluminación de la principal zona de paseo de la entidad local menor de Valdesalor, ampliando el alumbrado con nuevas columnas de seis metros de altura y luminarias led, lo que «garantiza mejores niveles de luz y mayor seguridad para los usuarios en horario nocturno», señaló el gobierno municipal.

Estos trabajos han sido ejecutados por la empresa FCC Industrial e Infraestructura Energética SAU con una inversión de 22.024 euros, y han consistido en la instalación, en la calle San Isidro, de 21 nuevas luminarias, lo que supone un punto de luz cada 22 metros, con lo que se ha prolongando en 500 metros más.

Paseo Alto

En 2022 le fue adjudicada a la empresa Hermanos Gabe la instalación de luminarias en los caminos y la plaza de Ibarrola del Paseo Alto, por un importe de 14.569 euros. Esta actuación, incluida también como petición vecinal en los presupuestos participativos de 2021, viene a solventar los problemas de iluminación de este parque de la ciudad, por lo que se mejora también la accesibilidad y seguridad de las personas que lo visitan y, en especial, la del vecindario que reside en la zona de la Zambomba y el Residencial Infanta Isabel, próximos a la zona.

El proyecto contemplaba la instalación de 15 farolas nuevas y la mejora de otras 24 antiguas. Ocho cambiaron su ubicación ya que en estaban tapadas por la vegetación, que no deja pasar bien la luz. La empresa Valdonaire Soluciones Técnicas S.L. fue la encargada de ejecutar este proyecto, que contó con una inversión de 86.515 euros, financiados con fondos europeos.