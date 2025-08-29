HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Uno de los carteles de protesta por la mala iluminación colocado por vecinos. HOY

Analizan si hacen falta más farolas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres ante las quejas vecinales

El estudio afecta al tramo entre Cervantes y los juzgados, mientras que en el resto de la vía se ha pedido a Talher que pode las ramas que entorpecen el alumbrado

C. M.

Cáceres

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:26

El Ayuntamiento de Cáceres ha encargado un estudio para determinar si hace falta instalar más farolas en el tramo de la avenida de la ... Hispanidad que transcurre entre el cruce con la avenida de Cervantes y los juzgados, donde se han multiplicado las quejas vecinales por la falta de visibilidad por la noche. Además, el Consistorio ha encargado a la empresa concesionaria de parques y jardines Talher que en el resto de la avenida pode las ramas de los árboles que, en algunos casos, impiden el paso de la luz de las luminarias.

