Amnistía Internacional Cáceres invita a escribir a encarcelados por los derechos humanos

CÁCERES.

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

El grupo de Cáceres de Amnistía Internacional ha iniciado una nueva edición de la campaña de postales solidarias ‘Regala tus palabras’, una iniciativa que invita a la ciudadanía a escribir mensajes de apoyo a personas encarceladas injustamente por defender los derechos humanos. Este año, las postales podrán recogerse en la tienda local ‘Mafalda, empanadas argentinas’, situada en la calle Pintores número 33 de Cáceres.

La campaña, que se desarrolla tradicionalmente en fechas cercanas a la Navidad, tiene como finalidad mostrar apoyo y solidaridad a personas presas de conciencia, al tiempo que visibiliza su situación ante las autoridades responsables de su detención. En la edición de 2025, las ilustraciones de las postales son obra de la artista y realizadora Lyona Ivanova.

Las tres personas destinatarias de esta edición son Sonia Dahmani, abogada de Túnez detenida arbitrariamente desde mayo de 2024 por el ejercicio de su libertad de expresión, Sai Zaw Thaike, fotoperiodista del medio independiente Myanmar Now, condenado en 2023 a 20 años de prisión tras documentar las consecuencias de un ciclón, y Brooklyn Rivera, líder indígena del pueblo miskito en Nicaragua, detenido en septiembre de 2023 y considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional.

Desde la organización se pide a las personas participantes que escriban mensajes breves con buenos deseos y expresiones de ánimo, evitando referencias a opiniones políticas, religiosas o a la situación política de los países de origen.

Amnistía Internacional destaca que recibir estas postales permite a las personas encarceladas saber que su caso es conocido internacionalmente, lo que supone un importante respaldo moral, además de un recordatorio a las autoridades de que no son personas olvidadas.

La campaña está organizada por Amnistía Internacional Cáceres, con sede en la avenida Virgen de la Montaña número 6, donde se puede obtener más información sobre esta y otras acciones de la organización.

