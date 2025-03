«Nos quieren echar de un día para otro y no podemos pagar un alquiler» Amenazan con desalojar a la fuerza a una pareja que sigue en un edificio de la Cuesta del Maestre que puede caerse, según el Ayuntamiento

A la una de la tarde del lunes Irene y Eric se muestran nerviosos explicando su situación: «Vino la Policía Local y nos dijo que ... nos tenemos que ir. Nos quieren echar de un día para otro y no tenemos a dónde ir, no podemos pagar un alquiler –dice Irene–. El pasado lunes, hace una semana, vinieron y nos han dicho que teníamos que irnos ya, y nos entregaron estos papeles. Nos dijeron que firmáramos, pero no hemos firmado».

Los papeles a los que se refiere es un informe del Ayuntamiento sobre la situación del edificio, en el que viven en unas dependencias en el bajo. El edificio es el número 4 de la Cuesta del Maestre, la calle con escaleras que comunica la Plazuela del Socorro con la calle Caleros. Es un edificio de tres plantas, con dos propietarios. Exteriormente aparenta estar bien, pero el informe municipal es contundente: Parte del tejado está hundido, hay fisuras en pavimentos, y termitas, entre otras deficiencias. El informe señala que en la planta baja se ha hecho una «división ilegal» para hacer tres infraviviendas, sin condiciones mínimas de ventilación ni iluminación natural, con mucha humedad y sin extractor de humos. Dice que vivir en este edificio es un peligro, que hay que desalojar a la gente que vive allí, y conmina a los propietarios a que presenten un informe de evaluación del edificio, advirtiéndoles que pueden ser multados y que tienen que arreglar el edificio. En una de las tres infraviviendas del bajo viven Irene y Eric desde hace dos años, pagan de alquiler 275 euros, a lo que hay que añadir el agua y la luz. Con ese dinero tienen derecho a una zona común que es un pasillo con una televisión antigua, tres sillas y una mesa. El pasillo da a un patio y allí está su 'vivienda': Se abre la puerta y a la izquierda hay un minúsculo cuarto de baño sin ventilación, y a la derecha un sitio pequeño para cocinar, y al fondo la cama. Aquí viven con su perra. «Nosotros estamos aquí porque no tenemos dinero para más. –explica Irene–. Yo tengo una discapacidad del 65% y Eric un cáncer de médula. Cada uno tiene una paga, y en total juntamos 800 euros al mes. Ahora nos dicen que nos tenemos que ir. Estamos buscando, pero los alquileres que encontramos son de 400 y 500 euros. No podemos pagarlo». Han hablado con una trabajadora social del Ayuntamiento, que les da como solución el ir a un hostal, que luego les darán el dinero de la estancia. «Nadie nos garantiza que vaya a pagarnos el Ayuntamiento –indica Eric–. Hemos ido al hostal que nos dicen y resulta que tenemos que pagar nosotros primero y luego ya se vería si nos pagan, y sería la habitación, pero nosotros tendríamos que pagar desayuno, comida y cena». «Otra solución que nos han dado –añade Irene–, es que vayamos a un piso con más enfermos de cáncer, pero el día 7 tendríamos que irnos. Eric es inmunodeprimido y tiene que tener una alimentación especial». Él está recibiendo ciclos. «¡Policía!» Mientras hablamos en el pasillo de la televisión llaman a la puerta: «¡Policía!», advierte un agente de la Local que amablemente se presenta. Luego le dice a la pareja: «¿No se han ido, todavía?». La pareja se pone más nerviosa, se explican por turnos y se les escapa alguna lágrima, «no nos negamos a irnos, pero no sabemos dónde –se lamenta Eric–. Yo estoy desesperado, con todo este jaleo llevo una semana sin dormir, y el jueves tuve que ir a Urgencias». El policía, con paciencia, les explica que él tiene que informar que no se han ido, y que si no se van el siguiente paso sería el desalojo a la fuerza porque es un peligro que sigan viviendo en este edificio. El desalojo tendría que ordenarlo un juzgado y lleva algo de tiempo. Se va el agente, y el desasosiego sigue en el edificio en ruinas con infraviviendas. «Como a mi marido le pase algo con todo esto, a alguien se le va a caer el cielo encima», murmura Irene.

