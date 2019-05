Amaral, El Nano y la 'premier' de Fermín Solís

Vaya semanita. En Cáceres no hay quien pare estos días con tanto reclamo y tan ecléctico. Por la Feria del Libro pasa una gran parte de la agenda cultural de la ciudad. El jueves se presentó en la carpa situada en el Paseo de Cánovas el libro titulado 'Mariano Amaral, El Nano. Un hombre bueno', que ha editado la Diputación Provincial de Cáceres a beneficio del Banco de Alimentos, coordinado por Juan Carlos Fernández Rincón y Fernando Jiménez Berrocal.

El Nano era un entrañable vecino, fallecido en 2011, al que muchos recuerdan por su bondad y las particulares procesiones que organizaba, con sus cruces y estampas, anunciando la lluvia. La presentación del libro regaló una sorpresa a los asistentes. Resulta que El Nano era tío de la cantante Eva Amaral. Y la sobrina quiso estar presente en un momento como este. Así que grabó un vídeo que se proyectó en la feria.

«He llorado muchísimo leyéndolo. Me ha emocionado y me ha emocionado ver la foto en la que está con Isidoro, mi padre, y recordar las historias que me contaba sobre su infancia en Cáceres y sobre Mariano, del que estaba muy orgulloso y al que quería muchísimo», dijo la cantante. El padre de Amaral, músico y militar, dejó Cáceres para asentarse en Zaragoza, donde nació su hija. La publicación, por cierto, ha sido todo un éxito. Los 240 ejemplares puestos a la venta se han agotado en apenas 24 horas.

00:46 Vídeo. Proyección del vídeo de Amaral en la presentación del libro sobre El Nano . :: armando méndez

La Feria del Libro ha sido el lugar elegido por José Ramón Alonso de la Torre, colaborador de este diario, para presentar su primera novela, 'Expediente Ojos de Orgasmo', centrada en el auge del narcotráfico en Galicia y en lo normal que lo veía la sociedad de entonces. De la Torre estuvo acompañado para la ocasión por la escritora Pilar Galán.

Presentación de Alonso de la Torre. :: hoy

Otro nombre propio de la semana ha sido el del dibujante cacereño Fermín Solís, que el miércoles se fue de 'premier' a los Multicines Cáceres. ¿El motivo? El 1 de mayo se estrenó, al fin, la cinta de animación 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'. Tiene coproducción extremeña y está basada en el cómic homónimo de Solís. El aterrizaje en la sala cacereña ha sido posible gracias a una campaña emprendida a través de las redes sociales para pedir a la exhibición de la película en la 'casa' de Fermín Solís, ya que su estreno no estaba contemplado inicialmente. Al final sí ha sido posible, aunque solo durante cinco días. Mañana es la última proyección. «Nos hacía mucha ilusión que se pudiera ver aquí», señala el dibujante, que estuvo acompañado en un día tan especial por la familia y muchos amigos. No faltó el 'photocall' de rigor. Tras su paso por el Festival de Málaga, el largometraje llegó a los cines el 26 de abril.

Fermín Solís, en la 'premier' de la cinta. :: hoy

Mientras tanto, la cantante Pilar Boyero y sus alumnos de la asignatura de Historia de la Copla de la Universidad de Mayores de Extremadura han decidido rendir un homenaje al Maestro Solano con motivo del centenario de su nacimiento. Fue el pasado martes, en el Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla. No resulta ninguna novedad decir que Boyero siempre ha sido una gran impulsora de la figura de Juan Solano. La cantante pronunció una charla sobre la vida personal y artística del compositor de 'El Porompompero', entre otros temas de éxito. La conferencia estuvo seguida de la música en directo. Boyero cantó algunas de las coplas más populares del maestro, acompañada al piano por Geni Simoes.

Pilar Boyero, en el Pedrilla. :: miriam gómez

En este mismo recinto, pero en el exterior, la asociación cultural Avuelapluma entregó el jueves sus premios anuales. En esta ocasión, los galardonados han sido la periodista Olga Rodríguez (premio Libertad de Expresión), el fotógrafo Jorge Armestar (premio Juan Guerrero de fotografía), la cantaora Celia Romero (en la categoría musical), la compañía Guirigai Teatro (premio a las artes escénicas), la editorial Letras Cascabeleras (premio de las letras) y la productora de documentales 1080 WildLife Productions. Un cóctel puso el broche a la noche.

Entrega de premios Avuelapluma. :: armando

Muy diferente fue la velada vivida el pasado día 30 en el Seminario Diocesano, que ha vuelto a organizar una cena de pascua judía. El objetivo reside en trasladar a los comensales a cualquier hogar judío de hace 2.000 años.

Cena judía en el Seminario. / Lorenzo Cordero

Las últimas líneas de hoy son para el Gran Teatro y el Palacio de la Isla. El primer recinto acogió el lunes una concurrida gala para conmemorar el Día Internacional de la Danza, que contó con la participación del Conservatorio Profesional y el Elemental.

Participantes en la gala del Día Internacional de la Danza, en el vestíbulo del Gran Teatro. / J. Rey

Y en el Palacio de la Isla inauguró ayer su exposición Elena Reyna Monasterio, titulada 'Colores y texturas'.