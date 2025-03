AMA Cáceres ve inviable la mina al estar a 600 metros de zonas urbanizables de la ciudad Cuestiona el informe urbanístico de los técnicos municipales y pide que se corrija, pero el alcalde avanza que no lo hará porque eso sería prevaricar

Manuel M. Núñez Cáceres Viernes, 17 de mayo 2024, 08:16 Comenta Compartir

La Asociación AMA Cáceres tomó la palabra ayer en el pleno para reiterar su oposición al proyecto de la mina de litio. Su portavoz, ... Santiago Márquez, pide que se modifique el informe urbanístico municipal sobre la viabilidad del mismo. Encontró la negativa del propio alcalde. «No voy a caer nunca en la discrecionalidad. No le voy a decir a un técnico que no me gusta un informe», defiende Rafael Mateos. Recuerda que afrontar con esa determinación esta iniciativa «sería prevaricar».

Santiago Márquez cree que ese informe «se debería rectificar» e incluir medidas con exactitud ya que la mina está a menos de dos kilómetros de la ciudad, con lo que queda en entredicho el Plan de Urbanismo (PGM). Las instalaciones de la explotación se ubican a solo 619 metros de las zonas urbanizables, según AMA. «La mina está muy cerca», recalca, a la vez que cree que se pone en riesgo el desarrollo futuro de Cáceres. «No tiene ningún sentido la tramitación administrativa aprobada por la Junta de Extremadura. Los tribunales la anularán después» AMA Cáceres Se está comprometiendo, advierte, a las generaciones venideras, ya que el impacto no se minimiza por el hecho de que se haya pasado de un moedeo a cielo abierto a una explotación en galerías subterráneas. «Tenemos dos montañas», señaló en alusión a la incidencia al tener que excavar a una profundidad que, en las proyecciones, permite comparar «las dimensiones de las galerías referenciadas con el tamaño de la Montaña», informó AMA. Referencia Su planteamiento es que en la medición de dos kilómetros de distancia hacia las instalaciones de la mina se debe tomar como referencia el suelo urbano y el urbanizable, lo que cuestiona el informe jurídico de Urbanismo que se emitió en la declaración de alcance del proyecto y que alude a la no 'incompatilidad' de la mina. «Se debería rectificar y realizar las medidas exactas entre las instalaciones mineras y el suelo urbanizable», reitera. Para AMA Cáceres no se explica que se permita continuar a Extremadura New Energies, la promotora de la mina de litio, con unos trámites administrativo que contradicen la postura del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que ya «ha desestimado los simples permisos de investigación en estos terrenos», incide. «No tiene ningún sentido la tramitación administrativa aprobada por la Junta de Extremadura porque los tribunales la anularán después», concluye este colectivo. El alcalde expresó ayer su agradecimiento a AMA por participar de forma habitual en el pleno y hacer aportaciones que están bien documentadas, pero recuerda que para garantizar el cumplimiento de la ley en cualquier expediente hay unos requisitos y existe la posibilidad de recurrir, primero en vía administrativa y posteriormente en los juzgados. Lo que no hará en ningún caso, refrenda Rafael Mateos, es dar indicaciones a los técnicos en un sentido u otro, ya que «sería gravísimo».

