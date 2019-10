Alzapiernas se salta la ley pero la Junta no obliga a quitar las escaleras El informe de la Dirección General de Accesibilidad apunta que se debe corregir «cuanto sea posible» MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES Miércoles, 2 octubre 2019, 11:09

Nueve páginas y una conclusión. La obra de Alzapiernas incumple la Ley, se saltó la normativa de accesibilidad en su ejecución y esas deficiencias que son generales deberán corregirse, pero «dentro del ámbito de los ajustes razonables». La Dirección General de Accesibilidad y Centros, dependiente de la Consejería de Sanidad, no exige al Ayuntamiento, como promotor de esa actuación cuyo coste ronda el medio millón de euros, que deba eliminar la escalera mecánica, que tampoco se ajusta la la reglamentación vigente. Lo que sí especifica el jefe de Negociado de Control de Calidad, que es quien firma el documento tras la denuncia que presentó en abril Juan Carlos Caso, es que las deficiencias detectadas ya se le han comunicado tanto al Consistorio como a los técnicos y que «hay voluntad de corregirlas, adecuando a norma cuanto sea posible».

«En lo que no sea -se especifica- se buscará alcanzar el mayor grado de adecuación posible». El alcalde, Luis Salaya, dejó entrever el pasado lunes que no se descartaba tener que deshacer la obra, aunque esperaba que ello no ocurriera debido sobre todo a las molestias que supondría para los comerciantes. La iniciativa está sufragada con fondos europeos y fue liderada por el PP durante su mandato con la oposición casi en bloque de colectivos relacionados con la discapacidad, colegios técnicos y el resto de grupos políticos, que votaron en contra.

El informe de la Junta de Extremadura surgió a raíz de una reclamación que presentó un particular que denunció que no se cumplía la normativa de accesibilidad. El documento llega casi medio año después de la denuncia. En el mismo se recoge que el problema ya «está en vías de solución» y añade: «Se aprecia voluntad por parte del Ayuntamiento de Cáceres en resolverlo a la mayor brevedad». La Junta no entra a valorar normativa de competencia municipal como las ordenanzas, el PGM o el Plan Especial. Sobre los defectos relativos a esta actuación se apunta que se incumple la normativa de accesibilidad aplicable. Alzapiernas «carece de itinerario peatonal accesible», las rampas no cuentan con ancho mínimo de 180 centímetros exigibles, las pendientes exceden «ampliamente» los límites legales, los pasamanos no se dotan de doble altura, la longitud de los espacios previos «tampoco alcanza los anchos y longitudes mínimas», las escaleras no son aptas para determinados colectivos, los peldaños no tienen la exigible banda de 5 centímetros de anchura enrasada en la huella, las escaleras mecánicas tienen un ancho de 80 centímetros «cuando el mínimo exigible es de 100 centímetros», carecen de pavimento señalizador tactovisual...

Asimismo, esas deficiencias se generalizan en los supuestos itinerarios alternativos. En Sánchez Varona la pendiente es superior a la máxima permitida para itinerarios peatonales (6%) o incluso para rampas accesibles (10%). No se dota de doble pasamanos y hay contradicciones entre la solución proyectada y la que se ejecuta. Lo mismo ocurre en Zurbarán, con rampas sin el ancho mínimo de 180 sino de 150 o pasamanos incompletos. La calle Parras tampoco se puede considerar itinerario alternativo: «Buena parte de sus acerados incumple el ancho mínimo», se recuerda.

Las actuaciones que se lleven a cabo para restablecer la situación y facilitar el acceso de personas con problemas de movilidad contarán con el asesoramiento gratuito para el Ayuntamiento de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, OTAEX «con el objeto -dice la Junta- de ayudarles en la búsqueda de soluciones accesibles a las carencias» de la obra.