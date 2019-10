Alzapiernas incumple la normativa y Salaya no descarta deshacer la obra Juan Carlos Caso, que presentó la denuncia ante la Junta, ayer en las escaleras de Alzapiernas. :: JORGE REY El Ayuntamiento dará hoy los detalles del informe técnico emitido por el gobierno regional y anunciará las medidas que va a tomar CLAUDIO MATEOS Cáceres Miércoles, 2 octubre 2019, 08:19

No hay nada descartado con respecto a la calle Alzapiernas, ni siquiera dar marcha atrás y deshacer en todo o en parte la obra de rehabilitación finalizada hace tan solo unas semanas, y que ha costado cerca de medio millón de euros. «Que nos diga la Junta lo que tenemos que hacer. Vamos a indagar cualquier opción antes que levantar porque no queremos volver a poner en obras la calle, pero no descartamos que eso tenga que volver a pasar. Tenemos bastante miedo». Estas fueron ayer las palabras de Luis Salaya antes de conocer el informe técnico realizado por la Junta de Extremadura a raíz de la denuncia de un particular por incumplimiento de la normativa de accesibilidad.

El contenido de la resolución en detalle se hará público hoy tras serle comunicado ayer a las partes (el Ayuntamiento y el denunciante), si bien fuentes del gobierno municipal ya avanzaron que son varios los incumplimientos de la normativa que ha detectado la Dirección General de Accesibilidad de la Junta. Falta por saber si las irregularidades son tan graves como para justificar una intervención tan radical como levantar las escaleras y la mayor parte de la obra, o bastaría con realizar algunos ajustes de menor calado.

En manos del Consistorio

La Junta, por su parte, no quiso informar ayer del contenido de la resolución porque «incluye comprobaciones de cumplimiento e incumplimiento de la actuación en accesibilidad que afectan de manera directa al Consistorio, y es él quien tiene que tomar las medidas oportunas». Señaló en el mismo sentido que el ejecutivo autonómico debe «respetar» el criterio del Ayuntamiento «a la hora de informar sobre las medidas que adopte en base a ese informe técnico». Lo único que confirmó la Junta fue que con fecha de ayer se había registrado el escrito de salida para enviar el documento a las partes.

El denunciante particular que puso en marcha el procedimiento administrativo, Juan Carlos Caso, dijo ayer que había recibido un correo electrónico en el que la Junta le comunicaba que le había enviado el informe por correo postal certificado, si bien aún no lo tenía en su poder. Considera en todo caso que la resolución no puede hacer otra cosa que confirmar la «evidencia»: que la obra incumple la normativa en materia de accesibilidad.

En opinión de Caso (que también es directivo de la Agrupación Vecinal, aunque en este asunto actúa a título particular), el «despropósito» de Alzapiernas merece que haya «dimisiones tanto de políticos como de técnicos» responsables de la obra. Apuntó que podría haber llevado la reclamación por la vía penal, pero se decantó por la administrativa porque no quería «que nadie fuera a la cárcel». Sí reclama en cambio que los culpables asuman responsabilidades.

Luis Salaya, por su parte, no avanzó medidas concretas, que se tomarán tras un análisis del informe técnico emitido por el gobierno autonómico. «No sabemos qué va a pasar», reiteró, si bien recordó que, como ya se había adviertido anteriormente, la escalera mecánica «no cumple con el ancho mínimo», ya que tiene 60 centímetros y debería ser de al menos un metro, lo cual «va a dificultar mucho las cosas». «Este es el resultado de una gestión desastrosa con la que estamos intentando lidiar como buenamente podemos», indicó, al tiempo que volvió a culpar al gobierno de Elena Nevado de las decisiones que han llevado a esta situación.

Otras opciones

En todo caso, Salaya indicó que quitar las escaleras mecánicas y volver a levantar la calle es la última posibilidad que manejan. «Nosotros vamos a indagar cualquier opción antes que esa porque no queremos volver a poner la calle en obras», dijo. «Preferimos cualquier opción, como intervenir en los alrededores, o generar itinerarios alternativos», lanzó a modo de idea.