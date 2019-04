Alzapiernas abre paso a Parras y Moret aunque la plataforma queda incompleta Los operarios colocan los pasamanos en la zona de los escaparates en Alzapiernas. :: ARMANDO MÉNDEZ Las vallas aún siguen en la parte superior y los comerciantes amagaron con bloquear el acceso porque se han puesto en sus escaparates los pasamanos MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Sábado, 13 abril 2019, 09:03

Respiro en Alzapiernas con la apertura provisional de la pasarela peatonal. No saldrá gratis, eso sí, pero al menos facilitará el tránsito de personas en una zona clave, ya que permite conectar el paso entre Parras y Moret. Es el punto por el que miles de turistas llegan a la capital cacereña. Los cálculos iniciales cuando se redactó el anteproyecto de las escaleras mecánicas apuntaban a cerca de 900.000 personas al año. El problema es que la actuación ha sufrido una plaga de dificultades, que van desde la falta de seguimiento arqueológico previo hasta la aparición de dos antiguos colectores o continuos retrasos. La previsión de la alcaldesa, Elena Nevado, de que la escalera estaría montada el pasado 1 de abril no solo no se ha cumplido sino que ha generado un sobrecoste inesperado que superará los 25.000 euros.

Es el importe del modificado para esa banda peatonal de color rojo y escalones amarillos que ya luce como una especie de recreación de la bandera nacional. No será un lugar de estancia sino de simple paso, tal y como se ha encargado de destacar la propia regidora. En el importe de ese modificado de contrato sobre los 414.000 euros de la inversión inicial con la empresa G10 Gestión y Obras, que se ocupa de los trabajos, hay que incluir el impacto económico de los estudios arqueológicos.

Los empresarios respiran, aunque han visto que los contratiempos se han multiplicado. Por ejemplo en la ferretería Mateos Rebollo. «Es un sinvivir, cada día un problema», relataba Antonio Mateos tras unas filtraciones de agua procedentes de la obra que supusieron una inundación de la planta del negocio esta misma semana.

En los bares colindantes y en la tienda de venta de Los Ibéricos han llevado un control exhaustivo de los retrasos. Hay negocios que han tenido que prescindir de personal y han instado a la alcaldesa a valorar posibles compensaciones económicas por el daño causado.

Ayer, lejos de rebajarse la tensión con el final de los trabajos en la plataforma temporal que permitirá unir la Plaza de Obispo Galarza con Moret y la Concepción, las protestas se intensificaron. «Esto es una chapuza tras otra», lamentaba Inés Márquez, de Los Ibéricos. Su queja, al igual que la de los propietarios de la ferretería, tiene que ver con la solución adoptada por los técnicos, al colocar las barandillas en los escaparates. «Esto lo vamos a parar. No se pueden reír de nosotros con lo que estamos pasando», sugerían los afectados poco antes de las dos de la tarde mientras los operarios remataban los pasamanos para ponerlos junto a la pared. Ahí estaba justamente el motivo de controversia. «Si hay que colocar barandilla que se coloque, pero en el centro de la calle, no tapando los escaparates», insistía Antonio Mateos.

Los empresarios y los vecinos se congregaron en la parte baja de Alzapiernas después de mediodía. En ese momento, el mensaje era que estaban dispuestos a bloquear la apertura de la pasarela. «Preferimos que no la abran si van a hacer algo así», repetía Inés Márquez, que tiene dos negocios allí. Afirma en que los números rojos han aumentado desde que Alzapiernas está en obras.

A medida que fueron pasando las horas los ánimos se apaciguaron y aunque molestos, los empresarios terminaron por asumir la colocación de las barandillas y la apertura.

Curiosamente la pasarela no está completa ya que la franja superior derecha, justo a la altura de Galarza no ha podido terminarse a tiempo lo que produce un cuello de botella. Las vallas siguen dominando el escenario. Sobre ellas un cartel con un mensaje: «Creamos soluciones». Un operario esperaba anoche a que se secase la pintura para dejar vía libre a los primeros usuarios.

La banda peatonal provisional estará operativa hasta después el festival Womad. Su montaje y puesta en servicio era obligatoria por una cuestión de seguridad ya que habilita una vía de evacuación.