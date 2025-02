Alumnos de tres institutos cacereños, premiados por sus vídeos por la igualdad

REDACCCIÓN CÁCERES. Lunes, 26 de diciembre 2022, 08:48 Comenta Compartir

Alumnos de los institutos El Brocense, Universidad Laboral y Al-Qázeres se han alzado con los premios del III Concurso de Vídeos por la Igualdad de Sexo y Contra la Violencia Machista que convocan la Concejalía de Mujer y el Instituto Municipal de Asuntos Sociales. Se premian los trabajos que promueven valores de igualdad entre mujeres y hombres, y de tolerancia cero al maltrato machista. Sensibilizan a la juventud para prevenir y evitar conductas que puedan desembocar en situaciones de discriminación de género.

El primer premio, dotado con 500 euros en material audiovisual y diploma, ha sido para alumnado del taller de teatro 3º ESO, 2º ICTI, 1 Bachillerato del Ciclo de Arte Escénico y 4º ESO Arte Escénico y Danza, del IES El Brocense; por el vídeo 'Y tú ¿vas a hacer algo?'.

El segundo, con 250 euros en material audiovisual y diploma, fue para el alumnado del IES Universidad Laboral. Andy Luz Echevarría, Paula Riaño, Lorena R. Román, Carla Preciado, Alicia Ibarra, Paula Gómez, María Durán, María Sánchez, Asun Domínguez Iglesias y María Luz Aparicio Moreno son autores de 'Me atarás pero no me callarás'. El tercero, 150 euros en material audiovisual y diploma, para alumnos de 2º CFGS Integración Social del Al-Qázeres, por 'Playvisualiza la igualdad'.

«Habéis comenzado en este activismo con el concurso, que sigáis luchando por la igualdad y contra la violencia en todas su modalidades, en el instituto, en la calle, en la familia y más mayores en el puesto de trabajo o en vuestra familia», fue el mensaje que les envió la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido a los alumnos.