125 alumnos no han podido examinarse en julio del carné de conducir en Cáceres

J. CEPEDA

Martes, 31 julio 2018, 08:38

Tras ver cumplidos sus peores augurios, las autoescuelas cacereñas están en pie de guerra. En lo que va de verano, 125 alumnos no han podido examinarse del carné de conducir debido a la alta demanda de aspirantes existente en la época estival y a la escasez de examinadores, seis para toda la provincia de Cáceres. Una «alarmante situación», critican desde el gremio, que está generando cierto recelo entre un sector profesional que ya baraja tomar medidas de protesta si este escenario persiste.

Para contextualizar, cabe destacar que las autoescuelas cacereñas están divididas en dos grupos diferenciados a efectos organizativos. Si bien los pasados días 20 y 23 de julio se quedaron fuera 80 de los 160 aspirantes del grupo A, entre ayer y hoy son 45 alumnos, un 30 por ciento, los que no han tenido la posibilidad de examinarse, de entre los 150 que inicialmente debían haberlo hecho. Estos últimos, encuadrados en el grupo B. En total, en el presente mes de julio son 125 los alumnos que se han visto obligados a esperar una nueva convocatoria para afrontar la prueba práctica para la obtención del carné de conducir.

Javier Miralles, responsable de la autoescuela Gran Vía y erigido portavoz del gremio, está siendo en las últimas semanas una de las voces más críticas con esta problemática. De hecho, este mismo mes encabezó una representación sectorial formada por su autoescuela y las de San Jorge, Record y Las Arenas para analizar la coyuntura con el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz, sin haber encontrado aún hoy respuestas a lo que considera un «estado de indefensión», según esgrime.

La escasez de examinadores -seis para toda la provincia tras no reponerse las últimas vacantes originadas por las jubilaciones-, así como el aumento del flujo de alumnos en la época estival y la coincidencia de las vacaciones para los funcionarios, dibuja un escenario de preocupación entre los formadores. Y es que desde el sector se barrunta que lo peor está por llegar este próximo mes de agosto, sobre todo por el hecho de que cada grupo de autoescuelas cacereñas contará con una jornada menos para llevar a sus alumnos a la prueba práctica. «Nos han quitado un día y nadie sabe por qué. Es probable que entre los dos grupos llevemos en el mes de agosto a unos 400 alumnos y la mitad tenga que quedarse sin hacer el examen. Todo por la nefasta gestión que se está haciendo desde la Jefatura de Cáceres», incide Miralles.

El portavoz no solo carga contra la gestión de la Jefatura Provincial de Tráfico en Cáceres, sino también contra los propios examinadores, a quienes otorga una cuota de responsabilidad en todo lo sucedido hasta el momento: «Ellos tuvieron su huelga el año pasado y nosotros aguantamos pacientemente a que todo se resolviese. Ahora es el momento de que ellos también colaboren. Creemos que tienen que tener más voluntad viendo la problemática que existe, pero lo cierto es que ninguno de ellos se ha prestado a realizar horas extraordinarias por las tardes o los sábados por la mañana, que es algo que se hace en toda España cuando se forman tapones de este tipo. Los examinadores no le quieren hacer ningún favor a la Jefatura de Tráfico y al final los perjudicados son los alumnos y las autoescuelas». Asimismo, Javier Miralles destaca que existe un remanente para afrontar el coste adicional que pudiese originarse, a la vez que también reconoce, no obstante, que «los examinadores están en su derecho de no hacer esas horas extraordinarias», asume.

Cuestionada al respecto de la problemática que se avecinaba este verano, desde la Jefatura Provincial de Tráfico en Cáceres se lanzó recientemente un mensaje de tranquilidad en las páginas de este diario: «Los exámenes se realizan durante todo el año atendiendo a la capacidad que tenemos, por lo que ningún alumno quedará sin examinarse. Si no puede ser en agosto, será en septiembre o en octubre», tranquilizó la subjefa de Tráfico en Cáceres, Carmen Domínguez. Una declaración de intenciones que, lejos de apaciguar los ánimos entre los profesionales del sector, despierta crispación: «Lo que se dice desde la Jefatura de Tráfico no es cierto porque muchos de los alumnos ya se han ido a otras autoescuelas para examinarse en otras provincias donde iniciarán los estudios el próximo curso, ya que aquí no les podemos asegurar que puedan hacerlo este verano», lamenta Javier Miralles.

Por su parte, Tráfico defiende que se trata de un problema meramente estacional, «ya que los medios existentes son suficientes para hacer frente a la demanda de alumnos durante la mayor parte del año sin la necesidad de crear una bolsa de espera», se afirma desde la Administración pública.

Según Miralles, la autoescuelas ya barajan la posibilidad de formalizar actos de protesta si esta situación persiste en las próximas semanas: «Nosotros lo que queremos es trabajar, pero nos van a obligar a que tengamos que realizar algún tipo de movilización e incluso de paro para hacernos notar y que se nos haga caso». En principio estaba previsto que hoy se celebrase una concentración a las puertas de la Jefatura Provincial de Tráfico en Cáceres, pero los convocantes no pudieron contar a tiempo con el preceptivo permiso de la Subdelegación del Gobierno para ocupar la vía pública.

Los formadores cacereños hacen hincapié en el agravio comparativo que, a su juicio, padece la ciudad de Cáceres respecto a Badajoz. Mientras en la capital cacereña cada autoescuela sale a escena cada 20 días, en la pacense cada negocio tiene la posibilidad de presentar a sus alumnos a examen semanalmente. Tras las pruebas de ayer y hoy, la DGT no realizará exámenes de conducción en Cáceres entre el 1 y el 17 de agosto por descanso del personal.