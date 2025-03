Alonso de la Torre: «He escrito sobre Franco con horario fijo, como quien estudia una oposición»

En septiembre de 2020 el escritor y columnista de HOY José Ramón Alonso de la Torre publicaba la primera parte de la trilogía 'El peluquero de Franco' ... . Dos años y medio después la entrega de 'Generalísimo' completa este conjunto que edita 'La Moderna'. Son, en total, 1.700 páginas para contar los 39 días que Francisco Franco pasó en Cáceres, donde fue proclamado jefe del Estado antes de su declaración oficial en Burgos. Es un episodio no demasiado conocido pero, en palabras de este autor, decisivo para la historia de España y del mundo.

Alonso de la Torre, que lleva varios años siendo el autor más vendido de la Feria del Libro de Cáceres, dio a conocer 'Generalísimo' en este espacio, con Gabriel Moreno como presentador y rodeado de la legión de lectores que le siguen y que comentan todas sus historias y hasta quieren influir en las tramas. «En Cáceres la gente me para, sobre todo la mayor, porque descubren a familiares suyos en la novela, me cuentan una historia que pasó o me riñen porque me he equivocado».

Ampliar Javier Pérez Walias presentó 'Insecto Ámbar'. ARMANDO MÉNDEZ

Con un esqueleto de tramas y personajes trazado en 2015, esta tercera parte empezó a escribirla el pasado agosto. «Corto cualquier tipo de veraneo o viaje, me meto en casa y hago como hacen los escritores profesionales, me levanto a las seis o siete de la mañana, me pongo a escribir, repaso por la tarde, he comprobado que a salto de mata no funciona, tiene que ser así, he escrito como si estudiara unas oposiciones y me he metido en los personajes, llega el momento que vives para ellos, te acuestas pensando en ellos y te levantas pensando en ellos».

Figuras redondas pueblan el relato de 'El peluquero de Franco'. La que más ha crecido es la de Antonia, el ama de llaves. «Nace como un personaje absolutamente secundario y al final acaba siendo quien levanta la novela, cada vez que aparece Antonia el lector se emociona, me han llegado a escribir dos correos desde Francia pidiéndome que no mate a Antonia, que me lo digan aquí en la calle es normal, pero desde Francia...».

La anécdota habla del éxito de esta trilogía, que se puede adquirir en 56 librerías de España. «'La Moderna' es una editora sencilla, que no tiene el poder de difusión de las grandes editoriales». De la primera parte se lanzaron tres ediciones, dos de la segunda y esta tercera parte va ya por la segunda. «Eso permite que no le provoque pérdidas a la editorial».

El tramo que abarca esta última parte arranca el 21 de septiembre de 1936. «Franco va a Salamanca, de donde va a volver como como general máximo de las tropas sublevadas. Ese lunes hay un consejo de guerra en el que van a decidir que se fusilen a cuatro vecinos de Arroyo». La trama se extiende hasta el 3 de octubre, cuando Franco recibe a tres dirigentes de Falange con los que se entrevista y «se da cuenta de que hay que unir a la Falange, a los carlistas y a los tradicionalistas». Tras esa entrevista se traslada a Salamanca.

¿Habrá continuación? Alonso de la Torre reconoce que hay una cita en el libro que deja ciertas dudas, pero él da el trabajo por finiquitado. «Voy a descansar un poco de Franco porque son 1.700 páginas y ha sido estar metido en un mundo y con unos personajes que ha terminado creándome un poco de estrés». Es posible que aborde la posguerra. «Sí, eso no está muy contado, en 1936 Cáceres tenía 28.000 habitantes y en 1939 tenía 40.000, sube 12.000 habitantes en tres años, pega un salto la ciudad, aquí había un hospital de campaña, era el lugar donde traían a los soldados que estaban en el frente de Madrid a descansar, hay comercio por el tema de suministros, pero acaba la guerra y todo vuelve a la grisura, o no, eso hay que investigarlo bien, porque era una ciudad de timbas y de clubs, con cierto ambiente canalla».

La Feria del Libro de Cáceres acogió la presentación de las Novelas Ejemplares de Cervantes en la colección 'Lectura fácil' de la Diputación de Cáceres, el número 95 de la Revista Alcántara, que dirige Fernando Ayala Vicente, y el último poemario de Javier Pérez Walias, 'Insecto Ámbar', de la editorial Vaso Roto.