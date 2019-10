Más allá del jamón

Si hay algo en lo que la gran mayoría de las personas que vivimos aquí en Extremadura estaríamos de acuerdo es en que vivimos en un rincón particularmente hermoso de un país extraordinariamente bello. El consenso general de que este esplendor es no solo agradable a la vista, sino que también produce alguno de los alimentos más deliciosos del mundo, estaría probablemente respaldado por una amplia mayoría. Hasta ahí podríamos llegar. Pero das un paso más allá de la dehesa y, por supuesto, de los cerdos que se alimentan en ella, y parece que todo lo que viene de aquí vale menos que algo producido tan cerca como Salamanca o en aquella provincia del norte donde tributa el reactor de Almaraz. Si no es algo ya reconocido como el pimentón de la Vera o la torta de Casar, parece que todo lo que sale de esta tierra está escandalosamente infravalorado. ¿Cuántos escritores, artistas o científicos han tenido que migrar hacia luces más brillantes para ser reconocidos? Y hasta cierto punto es normal que el talento migre hacia los centros de poder, pero lo que no puedo entender es el desdén que muchas personas de aquí de Extremadura sienten por sí mismas. Es cierto, las chapuzas más escandalosas como Alzapiernas o incluso los bienintencionados carriles bici en Cáceres pueden hacernos sentir que estamos condenados a sufrir mediocridad. Pero estas decisiones las toman personas que respiran en una burbuja política particular que tiene poca o ninguna relación con el mundo en el que vivimos el resto de nosotros. Confíe en alguien que viene de muy lejos: hay escaleras a ninguna parte en muchos lugares más allá de nuestras fronteras y no son un mal endémico de la región. Recientemente, durante un festival en Santa María, hablé con personas de sitios como Galicia, Madrid, el País Vasco, y ellos también estuvieron de acuerdo en que los alrededores eran sublimes y que la comida estaba más allá de sus expectativas. Lo que no podían entender es que los promotores locales no hubieran incluido una sola banda de la región en el cartel. ¿No había bandas extremeñas? Con todos sus defectos, el primer paso para ser valorados más allá de nuestras fronteras es ser valorados dentro de ellas.