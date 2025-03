Alina Denysshchenko: «Significa mucho, porque así vemos que la gente no se olvida de Ucrania. Es muy importante para nosotros»

Con la invasión de Rusia, son muchos los ucranianos que han tenido que abandonar su país. Una de las ciudades que acoge a los exiliados ... es Cáceres. Durante la jornada del viernes se llevaron a cabo distintas actividades organizadas por el movimiento Unidos por Ucrania.

A lo largo de la mañana realizaron una subida al Santuario Virgen de la Montaña, además de asistir a una misa. En ella, los asistentes cantaron el himno ucraniano en el interior de la capilla. Otra de las actividades más emotivas, según los asistentes, ha sido el ritual Vivok. Este consiste en lanzar una serie de coronas florales, dadas únicamente a las mujeres solteras y niñas, a la fuente de la parte alta de el Parque del Príncipe.

Alina Denysshchenko viene de Lugansk, una de las zonas más afectadas por los bombardeos. Para llegar a España ha tenido una travesía de nueves días. «A mi llegada estuve viviendo con una familia española. Me han recibido muy bien. Me gusta España y Extremadura.», destacaba de su estancia en la ciudad. En cuanto a los actos que se llevan realizando, añadía «Significa mucho, porque así vemos que la gente no se olvida de Ucrania. Es muy importante para nosotros».

Con respecto a los españoles y sus sensaciones de recibimiento destacaba que «Los españoles son muy buenas personas, nos han recibido muy bien. Y tienen un gran corazón».

Maksym Ukolov contaba cómo tuvo que huir de los bombardeos y ocupación rusa en inglés, «Estamos muy agradecidos por la ayuda militar y de recursos que España envía a Ucrania. También con que se hayan impuesto sanciones.», afirmaba, destacando lo mucho que le gusta Cáceres y España, pero que no hay nada mejor que el propio hogar.

Larysa Dmytriieva es otra refugiada que viene de Boiarka, cerca de Kiev, y está estudiando el idioma. «Llegué en marzo y estoy muy agradecida con todo el apoyo que nos están dando. Cáceres es una ciudad que me gusta.», revelaba.

El resto de asistentes hablaron de la gran destrucción que han visto en su huida. Algunos llegaron en grandes grupos de personas que posteriormente fueron separados. Otros tuvieron que dejar sus estudios y comenzar en Cáceres, mostrándose felices por la ayuda de sus nuevos compañeros y profesores. Además de gustarles el sistema educativo.

Tras la ofrenda disfrutaron de una comida en la piscina municipal situada en el Parque del Príncipe.