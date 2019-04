Mi ausencia casi total de las calles de Cáceres a lo largo de estos dos últimos meses, no me permite hablar de temas ciudadanos más allá de lo que conozco a través de los medios de comunicación o de las conversaciones con mis hijos. Que si las obras, que si las calles, que si los árboles, las cuevas de Maltravieso y las recién descubiertas. Hablaré de alimentación, que es un tema que me interesa.

Soy omnívoro, pero conozco a mucha gente vegetariana y bastantes veganos (eliminan también los huevos, la leche y la miel). Otros, en razón de sus creencias religiosas, practican una dieta halal (musulmanes) o kosher (judíos), con eliminación de algunas carnes y sacrificios especiales en las permitidas. Algunos-no tengo conocidos que la practiquen- siguen el modelo raw, todo con comida cruda. No me convence; sí en cuanto alimentos vegetales, pero creo que con riesgos en carnes, pescados o incluso huevos.

Algunos restaurantes añaden información sobre lo que ofrecen. En muchos, desde hace bastantes años, disponen de gafas para los que padecemos presbicia. Y otros -me parece un buen detalle- señalan la presencia de alérgenos en los productos de su carta. Así, el cliente sabe si lo que pretende consumir contiene gluten, lactosa, crustáceos o moluscos, sulfitos, frutos de cáscara, huevos o sésamo. Sólo una cosa echo en falta: la referente al alcohol que, para muchos, está contraindicado. No se trata simplemente del vino o brandy utilizado en la elaboración (casi siempre eliminado en el proceso de cocinado), sino también el presente en algunas salsas o condimentos con vinagre. ¿Por qué no se utiliza un vinagre de manzana o de arroz, que no contienen alcohol, en lugar del vinagre de vino?.

Con este texto me reincorporo a Plaza Mayor y en unos días me reincorporaré a la vida cacereña.