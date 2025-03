Alertan de la pérdida del 70 por ciento de los aparcamientos en el casco viejo

La nueva ordenanza que regulará el acceso del tráfico rodado al centro histórico de Cáceres no convence a la asociación de vecinos Ciudad Monumental, que ... el pasado lunes, día 20, registró en el Ayuntamiento un escrito con las alegaciones al texto. La reducción de estacionamientos en la vía pública que la normativa plantea es uno de los aspectos que más controversia ha generado entre los residentes, que piden cambios.

«Estamos de acuerdo en ser más exigentes con los vehículos que obstaculicen ventanas y puertas de las viviendas pero estamos en total desacuerdo con la excesiva reducción de las zonas destinadas a aparcar sin que haya ninguna alternativa a las mismas», reza el texto que se ha presentado ante el Consistorio.

Según los cálculos realizados por la propia asociación, que ha hecho un trabajo de campo y ha recorrido de noche toda la zona afectada por la restricciones para contabilizar el número de vehículos de vecinos que estacionan habitualmente en la calle, la nueva ordenanza contempla la eliminación de hasta el 70 por ciento de los aparcamientos actuales.

Calles afectadas

Algunas de estas eliminaciones afectan a calles como el adarve del Cristo, la Cuesta del Marqués, la plaza del Conde de Canilleros o la calle Olmos, según detalla Juan Manuel Honrado, presidente del colectivo vecinal.

«No podemos asumir la eliminación de los aparcamientos por un mero motivo estético. Entendemos que haya zonas como las plazas emblemáticas y calles principales que deban estar sin coches aparcados, pero el Ayuntamiento debe entender que nuestro barrio no es un parque temático», subrayan.

«En estas plazas vemos durante una tercera parte del año barras de bar, contenedores, aseos, escenarios, montajes escénicos y coches que no nos pertenecen, que cuentan con el permiso del Ayuntamiento, por lo que no tiene sentido esta restricción fuera de estas plazas principales», indican los vecinos en sus alegaciones. No obstante, la asociación expone que está de acuerdo en regular la entrada y salida de vehículos del centro histórico.

Entre las novedades que incorpora la ordenanza está la ampliación a más de una veintena de calles las restricciones con cámaras y el incremento del importe de las sanciones hasta los 3.000 euros para todos aquellos que entren sin permiso al casco histórico y su zona aledaña.

Desde el colectivo vecinal se propone, no obstante, que la regulación del tráfico en la zona «tiene que hacerse sin provocar la expulsión de las personas que en ella residen».