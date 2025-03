Alertan del mal estado de la pasarela peatonal del R-66 en Cáceres

Paseantes, deportistas, vecinos y escolares atraviesan diariamente el puente que une el hotel V Centenario con el colegio Francisco de Aldana, una pasarela situada sobre ... un tramo urbano compartido por la N-521 y la N-630 y que conecta el R-66 con la barriada de Los Castellanos.

María José Castro recorre todos los días este trayecto para llevar a su hijo de nueve años al colegio. Se trata de un puente metálico que se encuentra en un visible estado de corrosión que hace que el trayecto no parezca muy seguro, sobre todo para personas con limitaciones físicas o los más pequeños, que tienden a ir al galope.

«Desde que entraron los niños al colegio estamos protestando porque es muy peligroso», señala esta madre, cansada de la falta de respuestas reales ante un problema enquistado. No se refiere al inicio del curso escolar en septiembre, sino a cuando su hijo empezó el colegio en el año 2016 en primero de Infantil. «Llevamos siete años así, si un día se caen y se cortan puede ser preocupante». El puente tiene unos 10 metros de longitud y cubre los seis carriles de esta vía, sin incluir los tramos de las rampas de acceso por el lado del R-66 y del hotel.

El asunto se ha colado en la vida del colegio Aldana, que ha tratado el asunto en el Consejo Escolar. Aunque la Ampa de este centro ha preferido no hablar para este medio, se han formulado numerosos escritos al Ayuntamiento para reclamar mejoras en esta pasarela, una especie de cordón físico que une estas dos barriadas de la zona norte de la ciudad. Son muchos los padres que aparcan en el hotel V Centenario al haber más sitio y atraviesan el puente con sus hijos.

Pese a su mal aspecto la estructura metálica no presenta problemas de seguridad, aclara el Consistorio

El invierno ha acrecentado las dificultades para llevar a cabo este camino cotidiano, ya que se forman placas y se ha convertido en «una pista de patinaje», señala esta madre, que urge a que se lleve a cabo una reparación. Ciclistas y personas mayores de paso por este puente lamentan la rugosidad de la superficie, que hace que haya que circular o caminar con especial cuidado. En los últimos días sí que se ha depositado sal en la superficie para evitar resbalones y caídas.

Sin peligro

Otro padre que lleva a su hijo a este colegio público señala que «el aspecto del puente no es el mejor y está oxidado, pero confío en que no tenga ningún problema estructural». El Ayuntamiento tranquiliza a estos padres: a pesar de la imagen de este puente los informes técnicos atestiguan que no hay ningún problema para la seguridad y que se puede transitar sin peligro.

No obstante, consultado por este diario el Ayuntamiento señala que en el próximo presupuesto se prevé que haya «una partida para hacer un estudio patológico de esas dos pasarelas para definir lo que nos costará arreglarlas». Se trata de precisar cuáles son los males que aquejan a esta estructura para poder actuar adecuadamente.

No es la única pasarela de la zona de la que está pendiente el Ayuntamiento de Cáceres. También tiene previsto llevar a cabo un estudio patológico de otra pasarela cercana, la que une los Castellanos y las viviendas del MOPU, en las proximidades del supermercado Supercor.