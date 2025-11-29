HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 28 de noviembre, en Extremadura?
Recreación presentada el pasado verano sobre cómo quedará Virgen de la Montaña tras la reforma. HOY

Las alegaciones a la reforma de Virgen de la Montaña de Cáceres amplían las zonas verdes y el bulevar

Un total de 40 de las 165 aportaciones del proceso participativo se tienen en cuenta y mejoran el proyecto de transformación de esta vía

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

Un total de 165 alegaciones ha recibido la reforma de avenida Virgen de la Montaña durante su proceso participativo. De todas ellas 40 han ... sido aceptadas, lo que ha hecho modificar parcialmente el proyecto, tal y como explicó este viernes el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos. El bulevar se ampliará a 14 metros de anchura, se quitará una parte del pavimento para que haya más zonas verdes, se implantará un sistema de recogida e infiltración de las aguas pluviales para mejorar la sostenibilidad de la obra y se colocarán pulsadores para personas invidente en los semáforos. Gracias a las alegaciones se mejorará el cruce de la avenida de España con Virgen de la Montaña y se instalarán tubos vacíos en el subsuelo para futuras acometidas y no tener que volver a levantar el pavimento en el futuro, ha explica Mateos.

