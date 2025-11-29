Las alegaciones a la reforma de Virgen de la Montaña de Cáceres amplían las zonas verdes y el bulevar

Un total de 165 alegaciones ha recibido la reforma de avenida Virgen de la Montaña durante su proceso participativo. De todas ellas 40 han ... sido aceptadas, lo que ha hecho modificar parcialmente el proyecto, tal y como explicó este viernes el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos. El bulevar se ampliará a 14 metros de anchura, se quitará una parte del pavimento para que haya más zonas verdes, se implantará un sistema de recogida e infiltración de las aguas pluviales para mejorar la sostenibilidad de la obra y se colocarán pulsadores para personas invidente en los semáforos. Gracias a las alegaciones se mejorará el cruce de la avenida de España con Virgen de la Montaña y se instalarán tubos vacíos en el subsuelo para futuras acometidas y no tener que volver a levantar el pavimento en el futuro, ha explica Mateos.

Esta obra es uno de los grandes proyectos que se prevé que empiecen en breve. «En los próximos días se aprobará el proyecto y se procederá a licitar la obra». En la recreación de cómo quedará la zona, que se dio a conocer el pasado verano, podía verse cómo el bulevar central se desplaza a un lado y se une al acerado (de los pares, donde se encuentra el colegio público Prácticas) con el fin de crear un gran corredor peatonal. Habrá dos carriles de circulación, uno en cada sentido en la zona de los números impares (la de la Subdelegación del Gobierno) y además se ensanchará la acera de este lado. Los vehículos pasarán a estacionar en línea ambos márgenes de esta calzada. Habrá 72 plazas para coches y 14 para motos y bicicletas. 149, aunque algunos de los existentes tengan que ser trasplantados a otro lugar. En estos casos se plantarán ejemplares nuevos.

En cuanto al centro deportivo de Nuevo Cáceres Casa Plata Mateos indicó que está terminándose la redacción de los pliegos para licitar la primera fase y que en las primeras semanas de el mes de enero podrá licitarse la redacción del proyecto.

Sobre la Ribera del Marco indicó que la primera actuación será llevar a cabo la obra del colector nuevo a través de un bypass, unas obras que se licitarán en breve. «Una vez que se vayan ejecutando esas actuaciones nosotros podremos ir licitando las actuaciones de mejora ambiental de la Ribera». De manera paralela se ha generado crédito para la redacción del plan director de la Ribera del Marco «que nos tiene que decir por dónde tenemos que ir actuando y cómo tenemos que actuar porque queremos que sea un espacio de disfrute para la ciudad de Cáceres, que no solo sea un área de disfrute sino que mantenga sus usos tradicionales», indicó.