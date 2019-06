Alcántara también puede ser alcalde

El sillón de la alcaldía de Cáceres sigue buscando ocupante tras las elecciones del 26-M. A Luis Salaya y Rafael Mateos, candidatos del PSOE y PP respectivamente, se puede sumar un nuevo aspirante. Francisco Alcántara, número uno en Cáceres por Ciudadanos, también tendría posibilidades de hacerse con el bastón de mando.

Diversas fuentes han mencionado a HOY que el PP estaría dispuesto, en último extremo, a ofrecerle a la formación naranja un reparto de las alcaldías de Cáceres y Badajoz. De este modo, los populares plantearían cederle al partido de Rivera una de las dos capitales de provincia extremeñas a cambio de gobernar la otra.

Rafael Mateos no quiso entrar a valorar este jueves esta posibilidad –que se estaría analizando a nivel nacional– mientras que fuentes de Ciudadanos aseguraron desconocer por el momento que esta opción se vaya a poner encima de la mesa.

Por ahora Mateos se remite al mensaje que él mismo lanzó este jueves por la mañana en la Plaza Mayor, tras participar en la cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Durante su encuentro con los medios abogó por capitanear un gobierno estable. «Me gustaría verme como alcalde», dijo, mientras avanzó que planteará a Vox un acuerdo de legislatura. No será solo de investidura, precisó.

Mateos defiende un gobierno de centroderecha porque «es lo que han querido los ciudadanos», apuntó. «Por encima del interés de los partidos está el interés de la ciudad. Confío en que tengamos altura de miras y seamos capaces de formar este gobierno», agregó.

Se trataría de un gobierno en coalición con Ciudadanos y con el respaldo ocasional de Vox, al igual que ocurre en Andalucía. Entre los tres partidos sumarían los 13 votos necesarios para la mayoría. El candidato popular no cree que surjan problemas tras la directriz lanzada por Ciudadanos, según la cual este partido no puede sentarse a negociar con Vox.

«No cierro puertas. En las conversaciones que he tenido Vox sí nos ha trasladado que no quiere formar gobierno, pero que sí quiere sentarse a hablar. Yo esa propuesta la trasladaré el día que me siente con Ciudadanos y creo que no debe ser un escollo insalvable. En otros sitios ese no va a ser el problema y entiendo que en Cáceres tampoco», dijo Mateos.

Luis Salaya solicitará hoy una reunión formal con Ciudadanos para proponer un gobierno de coalición

Teófilo Amores, el concejal electo de Vox, ha manifestado esta semana que para dar su voto favorable a un gobierno PP-Cs debería negociar con ambos partidos, tal y como ha marcado desde Madrid su partido. Sin embargo, Amores dejaba entrever cierta flexibilidad en su discurso este jueves. «Vox es un partido absolutamente abierto a todo. Estamos dispuestos a hablar con todos y de todo. Estoy a la espera de que Madrid me dé otras instrucciones en el sentido de que aquí, por las circunstancias que sean, es posible apoyar el gobierno presidido por el PP aunque no hubiera conversaciones. Pero esa es una instrucción que me tienen que dar desde Madrid. Si me da el visto bueno, apoyaré el pacto PP-Cs», dijo ayer. «Hace días que transmití a Madrid mi opinión al respecto. En Vox caben muchas sensibilidades y muchos planteamientos», apostilló Teófilo Amores.

Segundos encuentros

De momento, la única reunión oficial mantenida hasta ahora ha sido la protagonizada por PP y Ciudadanos el pasado lunes. Ayer Rafael Mateos manifestó que permanecía a la espera de fijar un segundo encuentro con la formación naranja. Al ser posible, agregó, antes del fin de semana.

Con Vox, indicó el candidato del PP, ha habido encuentros informales, pero todavía no se ha celebrado una reunión oficial. «El día que me siente con Vox de manera formal voy a pedir un apoyo estable para los próximos cuatro años», añadió Mateos, quien confía en sellar un acuerdo a comienzos de la semana que viene. El Ayuntamiento se constituye el próximo 15 de junio.

Mientras tanto, Luis Salaya, que también participó en la cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer, avanzó que este viernes pedirá formalmente una reunión a Ciudadanos, formación con la que sumaría 14 votos. No lo ha hecho hasta ahora porque estaba pendiente de que Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE en la región, mantuviera una reunión con el Comité Nacional de Pactos de Ciudadanos en Madrid. El encuentro se produjo el miércoles. El PSOE ofrecerá a Ciudadanos un gobierno de coalición, donde la formación naranja ostentaría varias concejalías. El pacto, asegura Salaya, proporcionaría estabilidad a la ciudad.