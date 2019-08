Alcántara se llena de cultura durante cinco días

Del 7 al 11 de agosto tendrá lugar el Verano Cultural de esta localidad cacereña REDACCIÓN Sábado, 3 agosto 2019, 21:40

Ante la imposibilidad de celebrar la XXXIV edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, el Consistorio de esta localidad de la provincia Cáceres no se ha quedado de manos cruzadas y ha programado varias actividades del 7 al 11 de agosto. De esta forma, el majestuoso escenario del Conventual de San Benito acogerá el Verano Cultural de Alcántara.

Este evento cultural dará comienzo el próximo miércoles 7 de agosto a las 23.00 horas con 'A mí no me regales flores' de Atakama Teatro. Ha sido escrito por Jorge A. Guerra, dirigido por Miguel A. Latorre e interpretado por Rocío Montero, quien recitará un monólogo irónico en el que se mezcla la comedia y el drama. Se trata de un mal que tristemente todavía no está erradicado: la violencia de género. Como indica Gonzalo Blanco, concejal de Cultura, «es una obra con contenido social que, aparte de ser amena, pretende remover conciencias».

Una de las citas más esperadas es la presencia de Rafael Álvarez 'El Brujo' sobre las tablas. El actor presentará el jueves 8 de agosto a las 23.00 horas su espectáculo 'Cómico' y durante una hora y cuarenta minutos hará divertirse a los espectadores.

Según el propio artista, «Explicaré con risas qué significan para mí esos momentos de risas, cómo hice algunos espectáculos, para qué y por qué los hice». Asimismo, El Brujo recordará algunos de los fragmentos de sus obras durante los últimos diez años. «Si antes escribía las obras ahora voy a mostrar el andamiaje con el que se montan», indica.

Para toda la familia

Un día después a la misma hora que los anteriores espectáculos, habrá una actividad dirigida a todos los públicos. Desde el Ayuntamiento pretenden que tanto pequeños como mayores se acerquen al Conventual de San Benito para disfrutar en familia. Se hará un visionado de la película Grease, pero con una particularidad: las canciones llevarán un karaoke subtitulado.En el recinto habrá animadores que invitarán a los espectadores a participar entonando las míticas canciones y bailando las divertidas coreografías de Danny Zuko y Sandy.

El sábado 10 de agosto a las 23.00 horas llega la actividad más flamenca del Verano Cultural de Alcántara. Se trata del Recital Flamenco de Vicente Soto Sordera, uno de los cantaores más importantes del panorama nacional e hijo del célebre artista Manuel Soto Monje, conocido como 'El Sordera'.

Vicente Soto nació en Jerez de la Frontera, en el seno de una familia gitana de larga y acreditada tradición en el flamenco, siendo descendiente directo de una estirpe cantaora que contiene nombres tan ilustres para los amantes del flamenco como Paco La Luz, La Serrana, Niño Gloria o su propio padre. Vicente Soto posee doce discos en solitario, en los que le han acompañado guitarristas flamencos como Vicente Amigo, Tomatito, Paco Cepero, Enrique de Melchor, Moraíto Chico, José María Molero o Pepe Habichuela, entre muchos otros artistas de renombre.

Por último, el domingo 11 de agosto a las 23.00 horas tendrá lugar el espectáculo 'El último templario de Xerez', una obra de Pablo Pérez Lazárraga. Escrita por Nuria Pérez, José Márquez y Pedro Antonio Penco, es un recorrido por la historia de la Orden de los Templarios en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros. Se escenificará, con la colaboración de la Asociación Cultural Jerez a Escena, su apogeo y su ocaso.

La obra resume en dos horas cómo los distintos intereses de la Orden Templaria, la nobleza y el clero acaban por desencadenar una persecución y un asedio contra los caballeros templarios en la Torre sangrienta de Jerez de los Caballeros.

Esta emocionante aventura estará aderezada con una historia de amor entre una plebeya y un templario que, tristemente se convertiría en el Último Templario de Jerez.

Sin duda, es un gran elenco de artistas el que pasará en los próximos días por el Verano Cultural de Alcántara, cita que busca consolidarse como una de las fechas estivales de referencia.