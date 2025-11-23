HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 23 de noviembre, en Extremadura?
Dibujo que ilustra la portada del álbum de cromos. Fano

Un álbum de cromos para animar a los niños a ir a misa en Cáceres

La parroquia San Pedro de Alcántara ha repartido 75 ejemplares que los más pequeños van rellenando con las estampas ilustradas por Fano

R. H.

Cáceres

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:39

La parroquia de San Pedro de Alcántara de Cáceres ha puesto en marcha una original iniciativa para fomentar la asistencia dominical de los niños a ... la Eucaristía, para lo que ha creado un álbum de cromos ilustrados por el dibujante Fano, en el que cada semana los pequeños reciben un nuevo cromo con el mensaje del Evangelio del domingo.

