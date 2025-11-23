Un álbum de cromos para animar a los niños a ir a misa en Cáceres

La parroquia de San Pedro de Alcántara de Cáceres ha puesto en marcha una original iniciativa para fomentar la asistencia dominical de los niños a ... la Eucaristía, para lo que ha creado un álbum de cromos ilustrados por el dibujante Fano, en el que cada semana los pequeños reciben un nuevo cromo con el mensaje del Evangelio del domingo.

Editado por Clementina, este proyecto ha tenido una buena acogida entre las familias de la parroquia, según asegura la Diócesis de Coria-Cáceres. En total se han distribuido 75 álbumes, y cada domingo los niños esperan el momento final de la misa familiar de las 13.00 horas, que es cuando se reparten los cromos a todos los asistentes más jóvenes.

El objetivo es «ayudar a los niños a descubrir la belleza de la fe y la importancia de participar en la Eucaristía, utilizando un recurso visual y pedagógico adaptado a su edad», informa la Diócesis cacereña en una de prensa.

Cada ilustración, realizada con el estilo «alegre y catequético» de Fano, refleja el mensaje principal del Evangelio de la semana, de manera que los pequeños puedan recordar y comentar en casa lo vivido en la celebración.

Herramienta para la fe

«Queremos que los niños asocien el domingo con la alegría de encontrarse con Jesús y con su comunidad», han explicado desde la parroquia San Pedro de Alcántara. «Los cromos son un pequeño detalle, pero se convierten en una herramienta muy valiosa para sembrar la fe desde la infancia», ha añadido.

El álbum no solo premia la constancia de los niños que acuden a misa cada domingo, sino que también involucra a las familias, invitándolas a «vivir la liturgia dominical como un encuentro compartido», ya que «muchos padres aprovechan la colección para hablar con sus hijos sobre el Evangelio y los valores cristianos representados en cada dibujo».

La experiencia, pionera en la Diócesis, se concibe como una forma creativa de evangelización infantil, ya que «cada domingo, los niños no solo coleccionan cromos, sino también momentos de fe que quedarán grabados en su corazón», ha explicado uno de los catequistas.