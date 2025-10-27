Alberto Herrera emite su programa desde Cáceres para apoyar su candidatura a Capital Europea de la Cultura El programa de radio nacional llega a la ciudad extremeña para mostrar su potencial cultural y turístico ante el reto de la candidatura para 2031

El programa de radio Herrera en COPE se traslada este miércoles desde la ciudad Cáceres para emitir en directo desde el emblemático edificio Museo de Cáceres Casa de los Caballos.

La iniciativa, promovida por la Junta de Extremadura, busca dar a conocer el encanto y el potencial de la región en el marco de la aspiración de la ciudad a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Las puertas se abrirán a partir de las 9:30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Una región hacia el futuro

La retransmisión es una oportunidad para mostrar una Extremadura que avanza con fuerza, preparada para el futuro con un modelo de crecimiento sostenible que no olvida su impresionante legado histórico y cultural. La región se presenta como un lugar idóneo para vivir, invertir y visitar, destacando su patrimonio, gastronomía y riqueza natural.

Cabe destacar que el proyecto de la Capitalidad Cultural cuenta con el liderazgo del Ayuntamiento de Cáceres y la implicación de la Junta de Extremadura y de las Diputaciones de Cáceres y de Badajoz, alcanzando un «consenso político total» entre todas las fuerzas políticas de la región.

De hecho, el apoyo a la candidatura fue aprobado por unanimidad en la Asamblea de Extremadura y cuenta ya con la adhesión de numerosos municipios de toda la comunidad autónoma.