Alberto Amarilla, nuevo embajador
Martes, 12 de agosto 2025, 09:02
REDACCIÓN. El actor cacereño Alberto Amarilla se suma a la lista de embajadores artísticos de la candidatura de Cáceres a capital cultural en 2031, de ... la que ya forman parte las cantantes Rozalén y Teresa Salgueiro. Según publicó ayer el Ayuntamiento, la coordinadora del proyecto, Iris Jugo, le hizo entrega de la gorra oficial en el Teatro Lara de Madrid.
