El albergue de Valhondo da acogida ya a refugiados de cuatro nacionalidades

«Le explico a mi hija que vivimos en el albergue de forma temporal». Oriana García llegó a Cáceres desde Colombia hace 10 meses con su marido y su hija de siete años. «Allí teníamos una vida normal», explica esta mujer de 41 años, natural de Cali y que está en proceso de solicitud de asilo. «Mi trabajo con grupos vulnerables en el área rural de difícil acceso de la autoridad hizo que me amenazaran grupos al margen de la ley». A pesar de moverse por distintas zonas del país, no consiguió zafarse de una situación que no cesa ni siquiera con un proceso de paz.

Cuenta con la protección de la oenegé Accem. Tras un primer momento en el que vivió en el hotel Nuevo Ara, en octubre fue trasladada junto a su familia al albergue Valhondo. Dice que está bien en general, que se adapta a todo, aunque lo más difícil es la comida. Comen gracias a un catering que facilita la organización, aunque no les permiten tener sus propios alimentos en la habitación. «Últimamente ha mejorado la alimentación para los niños». En cuanto a la convivencia dice que en general es buena. «Se ve de todo, a veces es tener difícil a todas las personas contentas, yo intento sacar lo bueno».

Tras realizar varios cursos formativos Oriana ha empezado a trabajar en el restaurante Cataleya. Cáceres le gusta y es el lugar en el que se quiere quedar a vivir. «La gente es muy agradable y es una ciudad en la que se vive en paz», señala tras contar su experiencia.