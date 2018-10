Alarma en el parque canino de Los Castellanos de Cáceres tras un envenenamiento Usuarios del parque canino de Los Castellanos junto a sus mascotas. El recinto está operativo desde 2017 | Detalle de Ronda, la perra de once meses, que supuestamente ha muerto envenenada / JORGE REY /CEDIDA Los usuarios denuncian la aparición de cristales rotos y pastillas de detergente en el recinto destinados a dañar a los perros MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 24 octubre 2018, 08:10

Los usuarios el recinto canino situado en el barrio de Los Castellanos están «atemorizados». La razón de la alarma generada entre los propietarios de perros que acuden hasta esta parcela es la muerte, el pasado viernes, de un can supuestamente envenenado, según denuncian los usuarios. «Murió en 48 horas por una hemorragia interna», detalla Sergio Ibáñez, habitual del recinto, al tiempo que matiza que desconocen si el supuesto envenenamiento se produjo dentro de este recinto o en otra zona del barrio. Lo que sí es seguro, añade, es que el perro muerto sí lo frecuentaba a diario.

El fallecimiento de Ronda, una perra cruzada de pitbull de once meses, ha sido el detonante que ha llevado a los usuarios del parque canino a alzar la voz. Ayer se reunieron en la parcela como gesto de protesta, con el fin de denunciar una situación que vienen padeciendo desde hace algún tiempo. Detalla Sergio que han retirado del suelo cristales y pastillas de detergente, que entregaron a la Policía Local, colocadas, sospechan, de forma intencionada para hacer daño a sus mascotas.

«Lo que queremos hacer público es que existe un cierto temor por parte de todos los usuarios que venimos a este parque. No nos sentimos a gusto porque hay ciertos objetos que están apareciendo en este espacio. Es un espacio público que podemos usar con nuestros perros y esos objetos pueden causar daños a nuestros animales. Ha habido un perro que se ha cortado en una pata y ha habido otro que era usuario del parque y que parece que ha sido envenenado», resume Ibáñez.

Desde el refugio San Jorge se pide cautela al poder tratarse de un caso fortuito

El veterinario que trató a la perra fallecida asegura a este diario que tras este caso «hay una sospecha clara de intoxicación aguda». El animal, relata, presentaba vómitos y diarrea con sangre. Este tipo de síntomas, explica el profesional (que ha preferido permanecer en el anonimato), suelen estar causados por la ingestión de raticidas y de algunos insecticidas.

Del supuesto caso de envenenamiento también se ha tenido noticia en el refugio San Jorge, que gestiona la oenegé Proyecto Animalista por la Vida. Desde este colectivo se pide cautela y precaución al poder tratarse de un caso fortuito. Al mismo tiempo, se hace un llamamiento y se pide respeto para las zonas habilitadas para animales. «Todos tenemos que convivir. Es importante que se respeten los pocos parques caninos que tenemos en la ciudad», señala Sonia Salas, voluntaria del refugio San Jorge. El último caso de envenenamiento del que tuvieron conocimiento, recuerda, sucedió hace unas semanas en el entorno de la Torre de los Pozos. En ese caso, puntualiza Salas, el perro logró sobrevivir.

Un año en marcha

Mientras tanto, en Los Castellanos la opinión de los usuarios del recinto canino es unánime. Este parque, que consiste en una parcela vallada donde los perros pueden correr sueltos, está situado entre la calle Miguel Serrano y la calle Alejo Carpenter. Se puso en funcionamiento el año pasado, con una inversión de 14.246 euros.

Desde su puesta en marcha, defienden los propietarios de perros, el recinto se ha convertido en un punto de encuentro y de socialización para dueños de mascotas procedentes de diferentes puntos de la ciudad. Hasta aquí llegan vecinos del R-66, de Cabezarrubia, del Junquillo y hasta de la Plaza de América. «Estamos encantados con el área canina. Favorece la socialización de perros y dueños», ilustra Sergio Ibáñez. «Nosotros mismos nos encargamos de limpiarlo y de retirar la basura que encontramos. Hemos pedido al Ayuntamiento que lo haga, pero mientras tanto nos ocupamos nosotros», ilustra el usuario.

«Hemos reclamado al Ayuntamiento muchas mejoras para este recinto». Raquel Escudero Usuaria

«Estamos atemorizados porque aparecen cosas en el parque que no son normales». Sergio Ibáñez Usuario

«Hay gente a la que no le gusta que estemos aquí; pero esta parcela es para perros». laura Martínez Usuaria

«Pero ahora estamos atemorizados porque hemos comprobado que aparecen cosas que no son normales», insiste Sergio Ibáñez. A los cristales - «no son de botellón», aclara- y las pastillas de detergente de lavaplatos, se unen varias bolas de carne picada halladas también dentro del recinto.

Raquel Escudero es vocal de la asociación de vecinos Castellanos-Macondo. El colectivo al que pertenece, cuenta, ha solicitado al Consistorio mejoras para el recinto que todavía no se han visto satisfechas. «Hemos reclamado al Ayuntamiento muchas mejoras para esta zona canina porque es un descampado sin sombra. Aquí en verano no se puede estar. No hay agua para los perros. Hay dos bancos y uno de ellos está muy pegado a las casas y hay gente que se queja. Nosotros no queremos molestar, para nada, a nadie. Hemos pedido que coloquen otros bancos dentro donde no molestemos», resume Escudero.

Algunos usuarios, según detallan a este diario, han sido increpados por algunas personas al estar molestas por la presencia de los perros. «En los últimos meses estamos detectando cierta agresividad en contra de los usuarios», señala Ibáñez.

Laura Martínez es la propietaria de un perro llamado Nira. «Hay gente a la que no le gusta que estemos aquí. Pero se supone que esta parcela está especializada para los perros», señala la joven.

«Hay una sospecha clara de intoxicación aguda», afirma el veterinario que trató al can

Los usuarios del área canina recuerdan que ha sido el Ayuntamiento el que ha elegido la ubicación de este parque, para el que reclaman mejoras. Recientemente el Consistorio intervino en otra área de la ciudad por las molestias por ruido que el parque canino ocasionaba a los residentes. Se trata del recinto de Mejostilla, situado entre el Residencial Ronda y la calle Gonzalo Mingo. En este caso, el Ayuntamiento optó por reducir el área, cambió el acceso al recinto y alejó los bancos de la zona más próximas a las viviendas.

Hace dos años, en enero de 2016, la propietaria de un perro denunció la presencia de veneno para canes en un parque de Pinilla, en una zona próxima a las instalaciones deportivas y la piscina. «Están echando matarratas. Mi perrita ha sido envenenada. Ahora solo toca esperar a ver si se salva», escribió Noelia Pilar, una joven de 20 años, en un foro vecinal de Mejostilla. Su mensaje despertó una sucesión de adhesiones y apoyos.

Desde la Policía Local se indicó entonces que el asunto no era nuevo y que este tipo de capítulos se suelen repetir en diferentes puntos de la ciudad. Este diario también se hizo eco de otro perro envenenado en los Fratres.