Agustín Nieto 'Yiyo': «Dejo la noche cacereña después de 33 años, necesito un cambio de ciclo»

Raro es el cacereño al que, en algún momento de su vida 'Yiyo', Agustín Nieto, no haya servido una copa o atendido en alguno ... de sus locales nocturnos. Al pie del cañón desde 1991 este referente de la hostelería de noche en la ciudad cambia el paso. Bulevar, en la calle Pizarro, deja de existir y el local pasa a nuevos dueños, que ya la han puesto nombre: La Escondida. «He pasado un ciclo, lo dejo en el momento justo en manos más jóvenes, llevo un tiempo que con los 52 años me es más difícil aguantar este ritmo», asume dando cuenta de esa necesidad de cambio vital. «No ha sido algo súper deseado pero se me ha juntado que me hicieron una oferta con mi desgaste y con el cambio generacional».

Su futuro se centra ahora en el espacio Belleartes, su galería, con una potente actividad cultural. «Me está dando muchas satisfacciones, quiero centrarme en eso, haré más actividades, más conciertos...pero la etapa de Bulevar y la hostelería se cierra». Reflexiona sobre su papel en una calle como Pizarro. «Soy un hostelero pasional, vocacional, me gusta lo que ofrezco, no soy un hostelero comercial que ofrece lo que piden las masas, este tipo de hostelería se está yendo de Pizarro». Cita el cambio de manos que ha experimentado también Mastropiero, un local que inició Roberto Parodi y que se reabrirá con otros dueños. «Aprendí a ser barman en El Que Faltaba, y el primer Belle Epoque me metió el arte y la farándula en el cuerpo» «La gente joven de ahora no tiene cultura de bar, van a la disco móvil pero no van a charlar, a ligar, a estar en los bares» La trayectoria de 'Yiyo' arranca en su primer local en las cuatro esquinas, llamado El Que Faltaba. «Ahí empecé con un compañero que fue el que me enseñó a ser barman». Más adelante, con la que sería su pareja y madre de su hijo abrió en la calle de la Cruz (junto a la Plaza) el bar Belle Epoque. «Ese bar fue el que me metió a mí el arte y la farándula en el cuerpo, allí conocí a la gente de los 80, a los Coup de Soup, a La Botika, a la gente que venía de atrás pero que había disfrutado de los años 80 y eran todos creativos y faranduleros». Cuenta 'Yiyo' que así, con lo que le enseñó su primer socio y lo que mamó en aquel primer Belle Epoque, se creó la esencia de lo que haría durante años, mezclar arte, cultura, ocio y noche. Con esos mimbres abrió en General Ezponda la sala Belle Epoque, con programación permanente de conciertos, proyecciones y presentaciones. Impactó de lleno en su negocio la implantación de la conocida como ley antibotellón, la Ley de Ocio y Convivencia de 2003. «La Plaza Mayor se quedó un poco atrás en cuanto a locales de noche». 'Yiyo' se fue a la Madrila alta, donde echó a rodar La Belle. Fue uno de los 11 hosteleros condenados a prisión por el caso de los ruidos de la Madrila. «Nos tocó comer cárcel sin ton ni son, pero bueno, otra experiencia más de la hostelería». El ocio en La Madrila alta empezó a decaer. «En 2010 me vengo a Pizarro y abro Bulevar, después monté Belleartes (el espacio de arte y creación)». Impulsó junto a Roberto Parodi la asociación de hostelería de Pizarro. «Conseguí unir a 11 hosteleros, luego llegamos a ser 18 para funcionar como tenía que haber sido hace muchos años». Añora su generación, la de los nacidos en los 70, que han crecido en los bares. «La gente joven de ahora no tiene cultura de bar, son de juntarse en la fiesta de la primavera, en la disco móvil, pero no van a charlar, a ligar, a estar en los bares», reconoce con un halo de nostalgia.

Temas

Cáceres