La red de agua de Llopis y la peatonalización de Obispo Segura, entre las inversiones Guardiola, Nevado y Mateos, en la presentación. :: lorenzo cordero El anexo repite partidas del ejercicio anterior como la restauración de la muralla, el pabellón de Cáceres el Viejo o el corredor medioambiental M. M. N. CÁCERES. Viernes, 26 octubre 2018, 08:04

Sin grandes novedades en el capítulo de inversiones. La cifra prevista llega a los 5,7 millones. En el listado figuran 464.000 euros para el módulo multideportivo de Cáceres el Viejo, 375.000 euros para la mejora de accesibilidad de las calles Obispo Segura y Ciriaco Benavente y alrededores y un millón de euros para los presupuestos participativos. Se abre ahora el plazo para presentar iniciativas.

Destacan ausencias que vienen de lejos como la debatida remodelación de la Plaza de América, que no se llegará a iniciar en este mandato. Tampoco aparecen otras actuaciones que no han comenzado o se habían proyectado como la reforma de Galarza, las escaleras mecánicas de Alzapiernas, el vial de Macondo al Junquillo... Nevado matizó que esas inversiones no peligran y que se ejecutarán aunque no aparezcan en la lista. Lo curioso es que eso mismo ya sucedió en 2017 puesto que venían todavía de más atrás. No tienen su epígrafe en el anexo elaborado en el que, por contra, se repiten varias de las que ya se anunciaron hace un año. Entre ellas, por ejemplo, el corredor medioambiental, que tiene asignada una partida de 1,37 millones (2,6 el año anterior), el museo al aire libre (170.000 euros), la restauración de la muralla en su primera fase (149.640 euros), las cámaras de control de tráfico (40.000 euros) o la redacción del plan especial (100.000 euros). También repite el módulo polideportivo cubierto de Cáceres el Viejo. Si fueron 200.000 euros en 2018, para 2019 se presupuesta en 464.564. Se trata de una vieja reivindicación vecinal.

PRINCIPALES INVERSIONES uCorredor medioambiental Con fondos DUSI. 1,3 millones. uMuseo al aire libre Con financiación del DUSI. 170.001 euros. uEficiencia energética DUSI. 383.334 euros. uMuralla 1ª fase. 149.640 euros. Pabellón R Guija. 464.564 euros. Movilidad urbana 300.000 euros. uSaneamiento en Llopis Iborra 200.000 euros. uAccesibilidad Obispo Segura y entorno 375.000 euros. uPlaza Constitución. 100.000

Además hay inversiones novedosas, aunque esperadas. La casilla 'accesibilidad en las calles de los obispos' dispone de 375.000 euros. Sobre la peatonalización de Obispo Segura Sáez y alrededores se viene debatiendo desde hace tiempo. De hecho, la experiencia piloto ha resultado muy positiva los fines de semana, según el Ayuntamiento.

Hay otra partida de 300.000 euros más para mejorar la accesibilidad en las zonas comerciales. La renovación de la red de saneamiento en Llopis Iborra se acometerá con cargo al presupuesto municipal, no a la contrata del agua. Serán 200.000 euros. También se cuenta con otros 200.000 euros para accesibilidad en la Mejostilla y 100.000 para reformar la plaza de la Constitución.

«Pensamos en los vecinos, no en las elecciones. A nosotros nos mueve Cáceres», insistía ayer Elena Nevado. La alcaldesa recuerda que hay 13 proyectos que ya están ejecutándose y superan los 3,5 millones. El Ayuntamiento, asegura, ha pasado de pagar facturas, cuando ella llegó, a invertir en los barrios.