La Agrupación Vecinal somete a un chequeo a la sanidad cacereña Miembros de la Agrupación Vecinal repartiendo folletos ayer en la calle San Pedro. :: lorenzo cordero El colectivo reparte más de 2.000 folletos informativos en el primer día una campaña en la que denuncia las carencias del sistema LAURA ALCÁZAR CÁCERES. Martes, 22 octubre 2019, 08:27

Es la última acción de la Agrupación Vecinal de Cáceres que está decidida a no callarse y a denunciar lo que, a su juicio, es una mala gestión sanitaria en el área de salud cacereña. Ayer repartieron cerca de 2.000 folletos informativos en el centro de la ciudad y han redactado un documento de seis páginas que condensa toda la problemática que bajo su punto de vista ha llevado aparejada la apertura del nuevo hospital cacereño. Se trata de un informe sustentado en opiniones del personal sanitario, experiencias personales de pacientes y otros datos que se han ido haciendo públicos.

Además de quejarse de las listas de espera de 175 días de media, de denunciar contratos de trabajo precarios que se extinguen porque los profesionales acaban marchándose y de lamentar la falta de fondos económicos europeos para acometer la segunda fase del hospital, en este documento reflejan, a modo comparativo, el déficit de la sanidad en la ciudad con respecto a la situación hospitalaria de la otra capital de provincia extremeña, Badajoz.

El Universitario pacense (antes Infanta Cristina), lo presentan como un servicio de atención integral y regional, con todas las especialidades médicas y una menor en medicina interna. Mientras, al nuevo hospital cacereño le achacan, entre otras carencias, que no tiene todos los servicios como hospital integral». «Hay múltiples deficiencias, como camillas que no pasaban por las puertas, central eléctrica insuficiente, no hay UCI, no había hecho el vial de entrada, no hay radiología las 24 horas, no hay oncología de radioterapia pues la instalación en los dos búnkers está en proceso judicial que tardará unos dos años», afirman. También se quejan del «trasiego» de ambulancias entre hospitales, que los niños de traumatología se desplazan a Badajoz o que a los niños de otorrino los operan en el San Pedro y los trasladan al Universitario para las consultas.

En cuanto a las observacionesde facultativos y personal sanitario, recogen quejas del tipo: «insuficiencia de personal en rayos X y Urgencias»; «mucha tecnología pero sin formación al personal»; «improvisación en el traslado del personal»; «agresiones verbales de pacientes y familiares al personal sanitario»; «los dos ascensores que bajan a quirófano se averían continuamente»; «falta de personal, no se cubren los servicios mínimos»; «cirugía vascular con problemas internos, con repercusión en lo pacientes»; y así, hasta enumerar una veintena de críticas.

Segunda fase

Según la Agrupación Vecinal, la ejecución de la segunda fase del hospital paliaría en gran medida los problemas de gestión y organización. «Sin la segunda fase y tal y como está el sistema organizado y gestionado, habría que sustituir a todos los que con su gestión y organización inepta, irresponsable y temeraria han logrado tal grave situación, para no tener que lamentar consecuencias irreparables», subrayan desde el colectivo, al tiempo que añaden que el hecho de no cumplir con los mínimos de personal en todas las áreas, con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones en unas situaciones de precariedad laboral, hace que el servicio «no se dé en las condiciones necesarias en detrimento de los pacientes y usuarios», recalcan.

Ante el panorama que exponen, la agrupación está dispuesta a insistirle a la administración que mejore la asistencia sanitaria y lleve a cabo la siguiente fase del nuevo complejo hospitalario.

Acudirán, dicen, al Defensor del Pueblo, y solicitarán la intervención de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura (CAVEX) y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV).

A los políticos les van a exigir también que comprometan el dinero necesario en los presupuestos generales del Estado para acometer esa segunda fase, pues dudan de que haya dinero de Europa para ello.

Ya han iniciado la campaña de mesas informativas (ayer en una zona de afluencia de la calle San Pedro) y anuncian que llevarán a cabo concentraciones y manifestaciones. Mañana miércoles se desplazarán al mercadillo para continuar difundiendo entre la ciudadanía sus reivindicaciones. Dicen que lo hacen por una sanidad y un hospital «dignos» en Cáceres, y bajo el lema «la sanidad no se discute, se defiende».