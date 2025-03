Un agosto de garajes vacíos y museos al fresco en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 24 de agosto 2024, 11:01 | Actualizado 11:28h. Comenta Compartir

A agosto aún le queda un pico, un pico considerable de calor, de vacío sideral, de garajes sin coches y escaleras sin vecinos, de cartas ... sacando la lengua por los buzones, de silencio en las calles, de la pura nada acechándonos. Pasó ese 15 de agosto en el que todo el mundo parece estar a remojo o de fiesta, pero la semana no ha estado en su 'prime' de animación, aunque, lo decimos siempre, la cultura se agazapa por los rincones e incluso, aunque no la veamos se va cocinando, como en el espacio de Arte y Acción Belleartes, que abrirá sus puertas el 5 de septiembre, una jornada en la que se inaugura la temporada con dos exposiciones. El día 2 se presentará la convocatoria de la X edición de la Feria Arteaparte, que abre oficialmente su convocatoria el 1 de septiembre para que artistas de todas las disciplinas presenten sus propuestas y formen parte de esta edición, que se llevará a cabo en noviembre. La convocatoria no tiene restricciones. Se aceptan propuestas en pintura, ilustración, grabado, fotografía, escultura, danza, performance, videoarte y música. En línea con su misión de apoyar el talento local, el 50% de las propuestas seleccionadas procederán de creadores y creadoras de Extremadura. Además de la exposición de las obras seleccionadas, la feria ofrecerá una programación complementaria durante todo el mes, que incluirá danza, videoarte, música, performances, e instalaciones artísticas distribuidas por Cáceres. Paralelamente, se desarrollará una programación en cuatro localidades extremeñas, de las cuales Hervás y Cordobilla de Lácara ya han sido confirmadas.

La exposición que sí se puede ver ya es la que ofrece Feafes, Federación de Agrupaciones de Familiares y Personas con problemas de salud mental en Extremadura en el edificio Embarcadero. Se trata de 'Derechos humanos en salud mental' y consta de 14 láminas en las que se recogen los derechos planteados por el colectivo, relacionados con la atención y el tratamiento en salud mental. Puede verse hasta el próximo 31 de agosto en horario de 9 a 21 horas. Se pretende concienciar con esta muestra a la sociedad y «reivindicar una atención respetuosa, tanto en las prácticas profesionales como en los desarrollos legislativos y organizativos a las personas con trastorno mental grave», indica la nota de prensa que envía la organización. La base de esta exposición se ha centrado en el documento 'Declaración de Derechos Humanos en salud mental en primera persona', redactado por el colectivo en colaboración con la subdirección de la salud mental de Extremadura. Feafes se constituyó en 1998 y está compuesta por 10 entidades. Galería relacionada Un agosto de garajes vacíos y museos al fresco en Cáceres La actividad cultural continúa en marcha en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, en donde puede verse, además de la colección semipermanente, la muestra 'Dedicado a lo Desconocido', que invita a descubrir la obra de la artista Susan Hiller; una exposición que se puede recorrer de forma libre o con alguna de las visitas guiadas que tienen lugar todos los viernes a las 20 horas. Además, como parte de la exposición se brinda al espectador la posibilidad de «activar» la obra de Hiller Die Gedanken sind frei (Los pensamientos son libres) (2012), una jukebox donde se puede hacer una selección musical y así hacer resonar más de 100 canciones relacionadas con la protesta y los movimientos sociales de diferentes culturas, movimientos políticos y épocas. Si el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear resiste como un fresco refugio climático en mitad del calor inclemente, no menos agradable resulta la Biblioteca Pública de Cáceres, que continúa durante todo el verano con sus actividades culturales para todos los públicos. Siguen los talleres de iniciación y perfeccionamiento de ajedrez y los cuentacuentos del Hada de los Cuentos, que tratan de difundir la educación en valores para aprender a respetar a los demás, cultivar la amistad, el respeto por la naturaleza, y disfrutar en familia. Se trata de una actividad que llega todos los miércoles de agosto y que está recomendada para mayores de tres años. Son muchos los que se van de viaje con libros en la maleta, y otros pocos, intentando que la literatura no les ocupe espacio, se la llevan en formato digital. La escritora cacereña Emma González Macías ha publicado 'Lluvia de mayo. La llave del amor consciente', editada por Cuatro Hojas. Aún quedan días de verano para entregarse a la lectura, a la playa o a lo que surja. Llegará septiembre con las buenas intenciones. Una de ellas es la de apuntarse al gimnasio. En breve abrirá Sinergym, la nueva sucursal de una franquicia deportiva en la calle León Leal. El deporte profesional también se ha colado en este cálido agosto cacereño: la Vuelta Ciclista a España pasó el martes por la provincia de Cáceres (salió de Plasencia y terminó en el Pico Villuercas) y el hotel Extremadura acogió a corredores y organización desde el lunes, lo cual generó una considerable expectación. Es un deporte que levanta pasiones. ¡Hasta el próximo sábado!

Temas

Cáceres