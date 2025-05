Los afectados por el derrumbe vuelven a casa y el refuerzo de la fachada será «inminente»

Se descartan daños estructurales en el edificio del Nuevo Cáceres cuya fachada se derrumbó en su parte exterior en la tarde-noche del lunes. ... Los técnicos del Ayuntamiento de Cáceres, con el jefe del área de Urbanismo al frente, han vuelto a inspeccionar tanto el exterior como las estancias de las viviendas para perfilar las medidas definitivas.

Las primeras conclusiones apuntan a que el edificio no peligra y no sufre daños en su estructura por lo que solo se verían afectados los inmuebles del lateral. Son los de la letra D, del primero al quinto piso. Aunque el concejal de Seguridad, Pedro Muriel, dijo por la mañana que no estaba decidido si se procedía a un precinto completo o se permitía el acceso con limitaciones a las estancias próximas a la fachada dañada, el administrador del edificio avanza que «no será necesario el precinto». «Los vecinos pueden regresar a casa, de hecho algunos ya lo han hecho. No hay ningún precinto porque no hay riesgo para las personas», destaca PabloBrías. Sugiere además, que el desalojo del lunes fue «preventivo» pero se ha constatado que no hay peligro.

Este martes estaba a la espera de recibir el informe definitivo de los técnicos del Ayuntamiento. Aunque el bloque tiene entrada por la calle Évora, el desplome se produjo por la parte lateral que da a un solar de la calle Córdoba. Los bomberos tuvieron que romper el candado de la cerca el lunes para poder acceder y proceder a la limpieza de la fachada de elementos de riesgo. Según confirmó el administrador, aún se desconocía la propiedad de esa parcela, cuya entrada ha sido tapada con una cinta de seguridad de la Policía Local. Un carril de la calle Córdoba ha quedado cortado al tráfico y los peatones no pueden cruzar por esa acera. «Lo que ha pasado ha sido grave pero poca cosa comparado con lo que podía haber sido», opina Julián Claro. Es un vecino que señala a la zona donde se acumulan cascotes. «Ahí se sientan los chavales por las tardes. Si llegan a estar, imagina la tragedia», incide.

El concejal de Seguridad aclaró por la mañana que las primeras impresiones concluyen que la causa de la caída de esa parte del bloque tuvo que ver con la lluvia, ya que los inquilinos han ofrecido testimonios sobre los problemas que venían sufriendo desde hace tiempo. María Santano, que reside en el segundo y tuvo que pasar la noche en casa de su hermana, aseguró a HOY que llegó a tener lista una reclamación por escrito. «Esto viene de atrás. El chico del quinto tenía humedades. A mí me entraba en la habitación de mi hijo. Cada vez que llovía afectaba al cuarto de baño. Tenía que poner cubos», dice. La versión del administrador, que ya cuenta con experiencias similares como el desplome del Wok en el edificio Alcoresa, en 2012, es que «ha sido más un problema de construcción que de mantenimiento».

La promoción fue de la empresa Construcciones Cae SA, en 2004. Brías recuerda que la comunidad presentó hace años una reclamación en el juzgado, que terminó ganando, por deficiencias en zonas privativas.

Ahora, una vez que reciban el informe municipal se llevará a cabo de forma «inminente» el refuerzo y arreglo de la fachada. «Hemos pedido presupuesto y la idea es empezar ya. Los pisos no se van a precintar, aunque no se utilicen las partes próximas a esa fachada», dice el administrador.

En el Ayuntamiento no hay constancia de que hubiesen llegado denuncias en relación al estado del bloque.