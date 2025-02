Los adolescentes cacereños echan un pulso por sus ideas

Tres minutos. Ese tiempo, que parece muy breve, tiene que dar de sí para posicionarse a favor o en contra de un asunto de actualidad ... y hacerlo respetando al contrario. 180 segundos el periodo que tiene cada uno de los cuatro integrantes de los equipos que participaron ayer en el torneo de debate, que se desarrolló durante seis horas en dos sedes: por la mañana en el Instituto de Lenguas Modernas y por la tarde en el auditorio del San Francisco.

El equipo 2 del IES Universidad Laboral se llevó el primer premio en esta pugna, que trata de incentivar que los adolescentes, de tercero y cuarto de ESO (de 14 a 16 años), puedan poner en pie sus ideas de forma civilizada. María Ambit Pavón, Jorge Díaz Barriga, Sergio Pacheco Martínez y Jaime Cobos González son los jóvenes integrantes del grupo ganador, que ha sido preparado por la profesora Blanca García Jiménez. El Brocense ha sido el segundo clasificado en una cita en la que participaron una decena de centros educativos de la ciudad y en la que se llevaron a cabo un total de 15 debates. En la final y la semifinal los temas giraron en torno al uso de la libertad de expresión y sobre la utilización de la IA en la educación. Tras la primera fase lograron pasar a la semifinal los institutos Laboral (que tenía dos grupos), el Hernández Pacheco y El Brocense.

La cita la echó a andar el instituto Al-Qázeres y ya ha llegado a su cuarta edición como una propuesta a la que se invita a todos los centros de la ciudad. Ana Pérez, su directora, valoraba ayer precisamente eso, que esta propuesta haya roto las barreras del instituto en el que se inició. «Se han tejido unas redes y se ha extendido a más centros, tanto públicos como concertados con la ayuda también de la Universidad, que es fundamental para la formación, el Ayuntamiento y la Diputación participan...hacemos comunidad». Es importante, indica, «que los jóvenes tengan una voz que a veces está denostada». Considera también que «hay una necesidad de que el alumnado desarrolle otras competencias que no sean las tradicionales que se expresan en el aula, potenciar la expresión oral que en el día a día no se practica tanto».

¿Qué alumnos pueden participar?¿Son los que tienen mejor desempeño? «Es sorprendente, porque a veces ves a alumnos que no son tan brillantes y se crecen», indica Pérez. Elena de Prado es profesora de Lengua en el Al-Qázeres. Aunque este año no ha preparado a grupos ella cree que hay una derivada interesante en estos debates y es la de ponerse «en los zapatos del otro» defendiendo las ideas del equipo aunque no sean las suyas propias. Valora mucho el papel de los profesores que preparan las distintas posturas.

La cita contó también con un ingrediente musical: en los descansos han participado los coros 1 y 2 de Bachillerato del Al-Qázeres, dirigidos por la profesora Isabel Ródenas.