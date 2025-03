Adjudican el cáterin de ayuda a domicilio en Cáceres tras casi dos meses sin prestar el servicio

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto este miércoles a la empresa Wings Restauración para que preste el servicio de cáterin a ... los usuarios de ayuda a domicilio del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), por un importe de 6,84 euros por menú, lo que suponen 0,74 euros menos que la anterior adjudicataria, que ofreció este servicio por 7,58 euros el menú. El servicio lleva sin darse desde el pasado 31 de diciembre, cuando expiró el anterior contrato.

La validez del contrato comenzará desde marzo y hasta el 31 de diciembre y este servicio de comidas a domicilio se prestará en el término municipal de Cáceres, incluyendo las pedanías de Valdesalor, Rincón de Ballesteros y Estación Arroyo-Malpartida.

El año pasado estuvieron en alta 156 usuarios, teniendo en cuenta que empezó el servicio en junio, «por lo que este año serán algo menos al ser más meses, serán unos 110 o 115», según las estimaciones del IMAS.

La empresa adjudicataria tendrá que dispensar un menú diario, de lunes a domingo, que debe incluir un primer plato, un segundo plato y un postre que contenga una pieza de fruta de temporada, al menos cuatro veces en semana. Los menús deberán contemplar las necesidades nutricionales específicas de los ususarios en función a su situación de salud, por lo que se tendrán que dispensar dieta basal, hipocalórica, hiposódica, para personas diabéticas, para personas con afectación renal, para personas con intolerancias y alergias alimenticias, una dieta vegetariana, y una específica según los rasgos culturales o religiosos del demandante.

En todas ellas se contemplará la posibilidad de presentación en modalidad de fácil masticación o triturada, si fuera requerida por el usuario y así prescrita, según informa el Consistorio cacereño.

La concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, ha mostrado su satisfacción por que este paso supondrá que los usuarios y usuarias del servicio de ayuda a domicilio del IMAS «puedan contar con este servicio a lo largo del mes de marzo; cuando durante los últimos años el servicio de catering no se ha adjudicado hasta junio».

Solís ha recordado que este servicio ofrece menús equilibrados al objeto de que los beneficiarios y beneficiarias permanezcan más tiempo en su entorno habitual, mejorando así su calidad de vida, contribuir a proporcionarles una alimentación adecuada y prevenir posibles trastornos de salud.

Contrato vencido

Este programa de cáterin a domicilio para las personas con menos recursos del IMAS se suspendió en plenas navidades. Ocurrió porque el contrato en vigor se cumplió y la administración aún no había cerrado la licitación del nuevo. «Los usuarios nos llaman y nos preguntan pero esto no es algo que dependa de nosotros. El servicio solo se retomará cuando el Ayuntamiento adjudique ese contrato», explicaban la semana pasada en la última adjudicataria, Juan Antonio Cáceres SL. Su servicio concluyó en diciembre. La suya era una de las ofertas presentadas al nuevo concurso, pero no han renovado la adjudicación.

El catering del IMAS ofrece «menús equilibrados a los beneficiarios del mismo, al objeto de que la persona permanezca más tiempo en su entorno habitual, mejorar su calidad de vida, contribuir a proporcionar una alimentación adecuada y prevenir posibles trastornos de salud». En la nueva licitación se contempla que el reparto de comidas sea efectivo el próximo 1 de marzo.

El Consistorio tampoco está ofreciendo en estos momentos otro servicio del IMAS. Es el de proximidad dentro del proyecto de promoción a la autonomía para mayores o personas con algún tipo de dependencia.