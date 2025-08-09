Adjudicada la reforma de la sede vecinal de Arroyo-Malpartida por 69.000 euros

La pedanía Estación Arroyo-Malpartida contará con una sede de su asociación vecinal renovada gracias a las obras que el Ayuntamiento de Cáceres ha adjudicado, ... correspondientes a la fase 2, a la empresa Grupo Empresarial Kualitex por un montante total de 69.175,20 euros.

Según ha explicado la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, el objeto principal de este proyecto es la sustitución de la carpintería exterior, sustitución de la cubierta de fibrocemento, climatización de los despachos de oficinas, ventilación de la estancia principal y el acondicionamiento del espacio exterior de acceso al edificio.

Con ello, ha proseguido, se van a solucionar problemas de humedades que se vienen arrastrando desde hace años

Además, el patio se diseñará para un mejor uso y disfrute de los vecinos y se hará más accesible, indica el Ayuntamiento en un comunicado.

Un edificio con historia

El edificio, actualmente sede de la asociación de vecinos, fue inaugurado en 1962 como la nueva escuela de la estación Arroyo Malpartida, tras haber sido capilla-escuela desde 1910.

La escuela cerró su actividad docente en la década de los 80, coincidiendo con la disminución de la actividad ferroviaria en la zona. Desde entonces, el edificio ha sido objeto de varias reformas.

Precisamente, la Estación Arroyo-Malpartida celebra en breve sus fiestas de verano. La inauguración oficial está prevista para el próximo lunes, día 11, a partir de las 20.30 horas. El programa incluye exposición de fotografías, diversos talleres, diferentes competiciones deportivas, teatro y una fiestas de disfraces. El miércoles, día 13, habrá verbena. La actuación correrá a cargo del dúo Samplers.