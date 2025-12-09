HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Visita institucional a la hospedería La Serrana en una imagen de archivo. HOY

Adjudicada la gestión de la hospedería La Serrana de Piornal para 25 años por 314.600 euros

La empresa Cocinas Industriales Sarprix Extremadura S.L. se encargará de explotar las instalaciones, que han sido rehabilitadas por la Diputación de Cáceres con una inversión de 2,6 millones de euros

C. M.

Cáceres

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:48

Comenta

El contrato de gestión y explotación de la hospedería La Serrana de Piornal, dependiente de la Diputación de Cáceres, ha sido adjudicado a la ... empresa Cocinas Industriales Sarprix Extremadura S.L. por un importe total de 314.600 euros y un período de concesión de 25 años. La adjudicación, publicada el 4 de diciembre en el Perfil del Contratante de la Diputación, establece un canon anual de 9.680 euros durante los primeros diez años y de 14.520 euros en los quince años restantes.

