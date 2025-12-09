Adjudicada la gestión de la hospedería La Serrana de Piornal para 25 años por 314.600 euros

El contrato de gestión y explotación de la hospedería La Serrana de Piornal, dependiente de la Diputación de Cáceres, ha sido adjudicado a la ... empresa Cocinas Industriales Sarprix Extremadura S.L. por un importe total de 314.600 euros y un período de concesión de 25 años. La adjudicación, publicada el 4 de diciembre en el Perfil del Contratante de la Diputación, establece un canon anual de 9.680 euros durante los primeros diez años y de 14.520 euros en los quince años restantes.

El proyecto presentado por la empresa incluye, además, un plan de inversiones superior a 171.000 euros (IVA excluido) para los dos primeros años de concesión. Estas actuaciones abarcan el hotel, el restaurante, las cocinas, los espacios exteriores y los apartamentos, con el objetivo de poner en funcionamiento el complejo en condiciones plenamente adaptadas a las exigencias actuales del sector turístico.

Tras la publicación de la resolución, se abre un plazo de 15 días para posibles alegaciones, y está previsto que la firma definitiva del contrato se formalice durante la primera quincena de enero de 2026. Con ello, se dará inicio al proceso para la reapertura del Complejo Turístico La Serrana, considerado por la Diputación como una infraestructura clave para la dinamización del turismo en el Valle del Jerte.

Impulso económico

La institución provincial subraya que la puesta en servicio de la hospedería supondrá un impulso para la economía local, mediante la creación de empleo y la ampliación de la oferta turística de la zona. En este sentido, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recordó durante su visita al complejo el pasado mes de octubre que la reapertura responde a un objetivo perseguido desde 2015: «Que este edificio se pueda abrir para generar empleo en la comarca del Valle del Jerte y que sea un revulsivo turístico tanto para esta comarca como para La Vera», dijo

La adjudicación forma parte de una estrategia más amplia de la Diputación de Cáceres para consolidar el Complejo Turístico La Serrana como un referente en alojamiento sostenible y de calidad dentro de la provincia. Esta línea de trabajo se apoya en las inversiones previas realizadas por la propia institución, que ha destinado en total 2,6 millones de euros a la rehabilitación del inmueble.

En 2025 concluyó la segunda fase de rehabilitación, con una inversión de 1,13 millones de euros, que se suma a los 1,4 millones ejecutados en 2018. Las actuaciones han permitido modernizar por completo las instalaciones: mejora de la envolvente térmica y el aislamiento exterior, renovación de la climatización, incremento de las medidas de seguridad contra incendios, instalación de un ascensor para garantizar la accesibilidad, actualización de las habitaciones y despliegue de sistemas tecnológicos avanzados para la gestión inteligente de espacios. Asimismo, se adecuó la planta baja, incluyendo la cocina, los aseos del comedor y una sala de usos múltiples.

Con la adjudicación ahora formalizada y la fase administrativa en curso, la Diputación de Cáceres confía en que la apertura de La Serrana se convierta en un elemento dinamizador clave para el turismo y el desarrollo socioeconómico del Valle del Jerte.