Adiós al penúltimo videoclub Clientes de Cinema Paradiso durante la liquidación de existencias. :: armando méndez Los clientes de Cinema Paradiso pueden comprar las películas disponibles antes de que el local eche el cierre definitivo MARÍA SÁNCHEZ CÁCERES. Lunes, 2 septiembre 2019, 08:08

El videoclub Cinema Paradiso está situado en la avenida Isabel de Moctezuma. Abrió hace 16 años y ahora está liquidando el material que aún tiene disponible para echar el cierre definitivo.

En Cáceres llegó a haber 30 locales para alquilar películas. En el caso de Cinema Paradiso, comenzó en Colón. Luego se trasladaron hasta Moctezuma. También inauguraron otro establecimiento en la Mejostilla pero tuvo que cerrar.

El dueño del local es Juan Manuel González, quien comenzó su relación con los videoclubes cuando tenía doce años. Alquilaba y compraba películas en los diferentes establecimientos de Cáceres y lo que comenzó siendo un hobby ha conseguido convertirlo en su negocio. Confiesa que vivir de este trabajo hoy en día resulta muy difícil y más aún si tienes empleados. «Esto sigue siendo un negocio para una persona que trabaja solo y se lo curra 363 días, cerrando solamente en Navidad y Año Nuevo», asegura.

Juan Manuel González Dueño de Cinema Paradiso «Tras disminuir la clientela decidimos liquidar el material. Es una gran oportunidad para aquellos que buscan una cinta que sea bastante antigua»

Hasta Cinema Paradiso llegaban todo tipo de clientes, familias, niños, gente joven. Sin embargo, en la actualidad la mayoría son cinéfilos que agradecen el consejo de los empleados de estos establecimientos, o van buscando productos muy específicos.

González comenta que el número de usuarios que se acercaban al local disminuyó hace unos años debido a la piratería y, ahora, la llegada de plataformas 'streaming' como Netflix y HBO han hecho que las películas estén siempre disponibles y los consumidores no tengan que salir de casa para conseguirlas.

Ana ha trabajado en este local durante más de nueve años y asegura que un inconveniente que tiene el videoclub para muchos clientes es que hay que devolver la película al día siguiente. Instalaron un buzón que les permitía depositar ahí las películas a cualquier hora del día, y aseguran que esto fue un adelanto ya que no tenían que adaptarse al horario de la tienda.

Aún así, tener que volver al videoclub para dejar la película de nuevo, echa para atrás a quienes viven lejos del barrio. «Nos hemos hecho muy cómodos, lo queremos todo gratis, sin esfuerzos y esto no puede ser», lamenta.

Sin futuro

Juan Manuel piensa que no hay futuro para este tipo de locales ya que el formato físico desaparecerá con el tiempo. «Por ejemplo, las películas que saca Netflix en exclusiva no las saca en DVD, Disney va a hacer lo mismo y con los videojuegos pasará igual saldrán por la nube y no va a haber formato físico», sostiene. Aunque afirma que hay algunos géneros o películas clásicas muy antiguas que no están disponibles, los actores hacen 'packs' con Netflix y no estrenan en cartelera tanto como hacían antes.

Por estas razones ha tomado la decisión de vender el material que le queda en la tienda. Juan Manuel anuncia que se trata de una buena oportunidad para quienes buscan una película en concreto que sea antigua. «El primer día fue un éxito, abrimos desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche y conseguimos vender muchas cintas», declara González.