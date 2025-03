Adiós al 'muro' de la calle Sanguino Michel, en Cáceres

No es una obra difícil ni cara, pero sí va a ser de las más agradecidas que haga el Ayuntamiento. En este caso a través ... de Santano, la concesionaria del mantenimiento de vías públicas y mejora de la accesibilidad. Los trabajos han comenzado esta misma semana y se prolongarán durante dos, señalan en el equipo de Gobierno. La actuación supone poner fin al 'muro' de Sanguino Michel, una barrera que impide la continuidad de la calle para los peatones y que desde hace años les obliga a dar un rodeo de al menos 200 metros.

«Parece una tontería pero no lo es. Me lo han comentado algunos clientes y a mí mismo me ha pasado», resalta José Antonio Real, hostelero del barrio y vecino de esa parte del Perú. También opina a favor de la intervención Antonio Alonso, otro residente que observa como muchas personas tienen que desplazarse ya sea hacia arriba o hacia abajo por Dionisio Acedo para regresar de nuevo al camino que llevaban por Sanguino Michel.

Los trabajos de la empresa Santano durarán dos semanas y tienen un presupuesto de 18.000 euros

«Se agradecen este tipo de obras. El rodeo que hay que dar es un poco extraño», comenta. Y la explicación es muy sencilla. Si una persona pretende, por ejemplo, llegar desde una punta a otra de Sanguino Michel solo lo puede hacer de dos formas. Una, la normal, girando por Dionisio Acedo al llegar al paseo central. Allí está el muro, con su vegetación, que impide el paso.

Otra opción

La otra opción, que suelen utilizar los más jóvenes o quienes más prisa tienen, es saltar entre las ramas, en algún caso con tropezón incluido y cierto riesgo ya que los coches que suben desde la avenida de Alemania o García Plata lo hacen a veces con más velocidad de la establecida. En total, se van a invertir 18.000 euros. Se espera que a final de mes ya se pueda atravesar la calle. El paso de peatones actual se prolongará con el derribo del obstáculo que había. Allí irá una rampa que llevará hacia Sanguino Michel.

Lo hará por Dionisio Acedo, pero será tan sencillo como atravesar por el paso cebra. Se acabarán así los rodeos y el Perú ganará en accesibilidad.