HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de Carlos Nevado, 'Carlanga', publicada en sus redes sociales. HOY

Adiós a 'Carlanga', el cacereño polifacético con cientos de amigos

El conocido hostelero y dependiente, de 50 años, fue encontrado sin vida este martes en su domicilio de Mejostilla

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Tenía cientos de amigos y, desde este martes, cuando se conoció su fallecimiento, las redes se inundaron de mensajes de dolor y estupefacción, pero también ... de cariño y agradecimiento. Carlos Javier Nevado Alamillo, conocido como 'Carlanga', falleció solo en su domicilio de Mejostilla y su cuerpo fue encontrado por los bomberos tras avisar una amiga al no poder contactar con él en las últimas horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  3. 3 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  4. 4 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  5. 5

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  8. 8

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  9. 9 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  10. 10 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Adiós a 'Carlanga', el cacereño polifacético con cientos de amigos

Adiós a &#039;Carlanga&#039;, el cacereño polifacético con cientos de amigos