Adiós a 'Carlanga', el cacereño polifacético con cientos de amigos

Tenía cientos de amigos y, desde este martes, cuando se conoció su fallecimiento, las redes se inundaron de mensajes de dolor y estupefacción, pero también ... de cariño y agradecimiento. Carlos Javier Nevado Alamillo, conocido como 'Carlanga', falleció solo en su domicilio de Mejostilla y su cuerpo fue encontrado por los bomberos tras avisar una amiga al no poder contactar con él en las últimas horas.

'Carlanga', que se había criado en la avenida de la Bondad, tenía un curriculum vital y profesional tan variado que le conocía medio Cáceres. Dedicó una buena parte de su vida al comercio y a la hostelería, tal y como detallan personas de su entorno cercano. Trabajó dos años en la tienda de ropa Roberto Verino y posteriormente en el centro comercial Ruta de la Plata, en Pull & Bear. Después estuvo en Madrid, en donde fue empleado una década en Armani.

De vuelta a la ciudad formó parte de la plantilla de los supermercados Provecaex como administrativo. También había trabajado en hostelería, en distintos establecimientos. Uno de sus últimos empleos puntuales había sido en el festival Horteralia y el fin de semana anterior a su muerte había trabajado en la Huerta del Conde, en donde se celebran bodas y acontecimientos sociales. Actualmente estaba preparando oposiciones de administrativo a la Junta de Extremadura. Su ausencia en las clases de preparación de oposiciones alertó a su mejor amiga, que fue la que acudió hasta su casa. Le llamó sin obtener respuesta.

Aficionado al deporte, lo practicaba en el céntrico gimnasio Vitalgym de la avenida de España. «Si necesitabas algo, ahí estaba él», «nos harán muchísima falta tus risas, tu alegría, tu buena disposición para ayudar a los demás», «era una grandísima persona, te atendía muy bien», eran algunos de los comentarios que, como una verdadera riada, inundaron las redes. «Recuerdo con agrado los años de Facultad y que siempre andaba con mil cosas», le escribía una de las muchas personas que han quedado impactadas por esta pérdida. La responsable de una cafetería del centro aseguraba con incredulidad que hacía solo unos días habían estado allí tomando un café.

Según los bomberos todo apunta a que la muerte de este hombre se produjo por causas naturales, aunque se le practicó la autopsia para determinar el motivo de su fallecimiento. El funeral para despedir a Carlos Nevado tendrá lugar este jueves a las diez de la mañana en el tanatorio San Pedro de Alcántara de la capital cacereña.