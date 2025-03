El adelanto de la romería enciende la polémica en Rincón de Ballesteros

La pedanía cacereña de Rincón de Ballesteros (150 vecinos, a unos 40 kilómetros de Cáceres en dirección a Mérida) se prepara para celebrar su tradicional ... romería. Cada año la imagen de Nuestra Señora de Fátima llega a la ermita y se celebra una jornada festiva con misa, charanga y actuaciones musicales. Es un día de convivencia en el que los vecinos se echan a la calle y disfrutan juntos.

Sin embargo, esta vez la polémica está servida. Tiene que ver con el adelanto de fecha. La romería en lugar de organizarse el segundo sábado de mayo será una semana antes, el primero de mes, el día 7.

«Nos vamos de fiesta, dos años de parón por la situación sanitaria. Este año podremos disfrutar de nuestra romería el día 7 de mayo». Esa publicación en redes sociales con un adelanto del programa por parte de la regidora pedánea puso sobre aviso a muchos residentes. Paqui Belenes añadía: «Saldremos desde la puerta de la iglesia a las 11:30 hacia la romería acompañando a nuestra Señora la Virgen de Fátima».

Los vecinos han pedido explicaciones, algunos de ellos incluso por escrito y vía WhatsApp a la alcaldesa. Es el caso de Fátima, que forma parte de la asociación La Perenguana. Dice que aún está esperando saber a qué se debe esa alteración. Si desde el Ayuntamiento se optó por un cambio de día al menos deberían haber consultado, opina. Además, apunta, fueron los vecinos los que hace años decidieron que la fecha. «Como mínimo podían haber preguntado. Se ha tomado la decisión de forma unilateral», analiza Roberto Núñez, presidente de la asociación de vecinos La Perenguana.

Consultada al respecto, la representante oficial del Consistorio en la pedanía cree que la controversia «no es para tanto, salvo las quejas de unos cuantos», lamenta. Admite que la decisión se tomó sin mayores problemas, con el convencimiento de que ese cambio era lo mejor para evitar la coincidencia con las celebraciones de otro santo, San Isidro. Belenes detalla que no tenía mucho sentido organizar una fiesta un día (el 14 de mayo) y al día siguiente otra. «Se buscó lo mejor para todos», zanja.

Ante la posibilidad de regresar a la fecha original ante las quejas recibidas, Belenes matiza que si esa era la opción elegida en su día, no le parece mal. Pero advierte de que «ya es tarde» al estar los programas oficiales en la calle. «Se ha hecho con la mejor voluntad y con la intención de que las fiestas sean lo más completas posible. El día 7 la romería y una semana después San Isidro», resume.

La alcaldesa pedánea no recordaba que hace años fueron los propios residentes los que decidieron que la romería sería el segundo sábado de mayo.

«Este cambio sin avisar ha supuesto un serio problema para muchas familias. Hay algunas que tenían los billetes de tren desde hace tiempo para estar el día 14», revela Encarna Solís, otra vecina. Ejerció como delegada municipal con el PP. «Se votó en su día. 135 votos a favor del segundo sábado de mayo y ocho en contra», refrenda. Lo confirma Roberto Núñez.

El presidente vecinal pregunta por qué este año no será el mismo día. Otros vecinos citan que no es la primera vez que las celebraciones de la Virgen y San Isidro coinciden y nunca se cambió hasta ahora la fecha. «En 2011 y 2016 ya pasó y la fecha fue la de siempre. Ha sorprendido ahora porque trastoca todo», concluye el presidente de La Perenguana. «Se nos debería haber informado», afirma. Algunas personas a las que va a ser imposible acudir harán su propia romería una semana más tarde y por su cuenta, señalan en el colectivo. La alcaldesa, mientras, insiste en que no ha estado en su ánimo alimentar ninguna disputa vecinal.

El programa incluye desde mediodía la charanga Los Despistados; a las cuatro de la tarde, el trío musical Gente Nueva y desde las nueve de la noche, fiesta con pinchadiscos animador además de un castillo hinchable. La semana siguiente, días 14 y 15, habrá más fiesta. Entonces con discoteca móvil, paella y musical infantil.