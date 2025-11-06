Los acusados de trata en Cáceres defienden que las mujeres aceptaban prostituirse «libremente» y por interés económico La Fiscalía mantiene en la última jornada del juicio en la Audiencia Provincial la petición de 49 años de cárcel y asegura que la red trataba a las víctimas «como mera mercancía»

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:31

Segunda y última sesión del juicio a los dos acusados por la red de trata desarticulada en Nuevo Cáceres en junio de 2024 cuando la Policía Nacional liberó a siete mujeres colombianas que interpusieron denuncia contra un hombre y una mujer por haber sido explotadas sexualmente en un piso de la calle Berna. En otra vivienda de esta barriada, en concreto en Pierre de Coubertin, también se llevaba a cabo esta actividad, aunque no hubo denuncias. En la intensa jornada que se ha llevado a cabo en la Audiencia Provincial este jueves la letrada de la defensa, Ana Moraza, ha continuado con su línea inicial, que es pedir la libre absolución para los acusados, una mujer colombiana y empresario cacereño, que han prestado hoy su testimonio.

Aunque ha quedado acreditado a través de la larga investigación que llevó a cabo la Policía Nacional durante siete meses que había lucro económico, situaciones de control y una deuda que las mujeres tenían que saldar, la letrada argumenta que en este caso ninguna mujer vino engañada, sino «libremente» para cumplir unas condiciones que «les eran interesantes económicamente». Uno de los argumentos fuertes que emplea la defensa es demostrar que las mujeres habían ejercido la prostitución previamente y que lo hicieron después. «Algunas han estado de piso en piso», argumentó Moraza, al tiempo que dijo que no se habían empleado situaciones de violencia ni abuso. La Fiscalía Provincial, por su parte, mantiene la petición de 49 años de cárcel para cada uno de los acusados. En sus conclusiones provisionales mantiene que las siete víctimas fueron «cosificadas y tratadas como mercancía», ya que eran controladas a través de un teléfono móvil de trabajo y debían estar disponibles seis de cada 24 horas. 'Libraban' los martes, pero aún así ese día tenían seguimiento a través de móviles en los en los que Whatsapp estaba clonado, por lo que la acusada intervenía y podía responder a las conversaciones.

Una de las víctimas explica que estaba obligada a practicar sexo oral sin preservativo

Los dos acusados, pareja y que han estado cinco y nueve meses en prisión provisional, explicaron su versión de los hechos en la Audiencia Provincial, aunque no respondieron al Ministerio Fiscal, sino solamente a su defensa. Ambos testimonios parecían dirigidos a desvincular completamente al hombre (dueño de los pisos en los que se ejercía la prostitución y encargado de recoger a mujeres en el aeropuerto de Barajas y traerlas a Cáceres) en esta actividad. Según sus palabras recogía a «amigas» de su pareja para hacerle ese favor y raramente pasaba por el piso, solamente para reparar alguna de las «barrabasadas» que, según él perpetraban en piso, como desperfectos en los muebles e instalaciones.

La mujer, que había llegado a España a ejercer la prostitución en mayo de 2023, reconoció que mediaba para que estas mujeres vinieran a Cáceres, pero que eran ellas las que se ponían en contacto interesándose por las condiciones y los porcentajes. «Ellas venían a mí, yo les explicaba cómo funcionaba esto en España». Antes de salir de Colombia se les prestaba 2.000 euros, la mitad de esta cantidad para el billete. La otra mitad era para justificar en el trámite migratorio que venían con dinero suficiente. Ese dinero debían entregárselo a los miembros de la red en Barajas. La deuda a la que tenían que hacer frente trabajando rondaba los 2.000 o 2.200 euros y la idea era poder saldarla cuanto antes, algo que, según ha explicado la acusada, generalmente se hacía «rápidamente». Además, señaló «podían irse cuando quisieran», y mencionó que alguna de ellas se había marchado sin devolver la deuda y no se habían tomado ningún tipo de medidas. El porcentaje era del 70% para las mujeres y 30% para la trama. El acusado indicó no tener acceso a este dinero, pero en su domicilio se halló dinero al contado (9.000 euros en total).

Muchas de las mujeres que formaban parte de esta trama proceden de San Gil, un municipio de 65.000 habitantes al noreste de Colombia.

A lo largo de este juicio, en el que han testificado miembros de la Policía Nacional que han intervenido en el dispositivo, se ha tomado testimonio a las víctimas. Seis de las siete lo hicieron el pasado miércoles a puerta cerrada, y la última, que vive en Colombia, lo hizo a través de una grabación que se ha puesto este jueves en la sala de la Audiencia Provincial. En ella esta mujer, que había ejercido la prostitución en su país un tiempo, «antes de estudiar», indicó que su objetivo era venir un tiempo y «trabajar intensamente» para ganar aproximadamente de 15 a 20 millones de pesos colombianos (entre 3.500 y 4.500 euros) para abrir un negocio, ya que ella estaba especializada en marketing. El sueldo medio en Colombia es de unos 750 euros al mes, cuando en España asciende a 1.988 euros. Este testimonio corresponde a una persona que estuvo solamente dos días en Cáceres, aunque pudo comprobar que se le obligaba a practicar sexo oral sin usar preservativo, lo que puede generar enfermedades de transmisión sexual.

Para la Fiscalía los testimonios de las víctimas muestran que eran vulnerables y que el hecho de que hubieran ejercido la prostitución antes o después muestra el círculo en el que están inmersas. «Parece que cuando una mujer decide dedicarse a la prostitución ya podemos hacer con ella lo que queramos y lo va a ser toda la vida, pero eso es una salvajada»

La abogada de la defensa sostiene además que las mujeres que denunciaron lo hicieron «para regularizar su situación y llevarse indemnizaciones» que oscilan entre los 20.000 y los 55.000 euros.

El juicio ha quedado visto para sentencia.