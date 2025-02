La acusada de robar 30.000 euros al hombre que cuidaba en Cáceres huyó a Colombia

Sergio Lorenzo Cáceres Jueves, 6 de julio 2023, 21:05 Comenta Compartir

A las once y media de la mañana de este jueves, estaba previsto que se sentara en la zona de acusados de la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Cáceres, una mujer procesada por supuestamente haberse quedado con 30.000 euros de un ... hombre que la tenía contratada para que le atendiera, ya que no puede valerse por sí mismo. El tribunal estaba preparado para juzgarla, pero no pudo celebrarse el juicio, la vista oral, porque faltaba la acusada: había huido a su país, a Colombia.

El tribunal señaló que según la Policía Nacional, el 25 de enero de 2023, hace casi medio año, ella subió a un avión en el aeropuerto de Madrid con destino a Colombia. La sección segunda de la Audiencia, presidida por Joaquín González Casso, acordó entonces emitir una orden de busca y captura, para intentar detenerla y juzgarla. «Se sabía que iba a huir –afirmaba disgustado el abogado Antonio Fernández Romero al salir de la Sala–. Ella lo tenía todo planeado y cuando logró quitarle el dinero ya tenía un billete de avión para dos días después irse a Colombia. Se le detuvo, se le dijo que tenía que estar a disposición del juzgado, pero poco más, y cuando ha podido ha huido». Antonio Fernández es el acusador particular, el abogado que representa a la víctima, un hombre de 78 años que había sufrido un ictus, y estaba en silla de ruedas. Como necesitaba a otra persona para valerse, contrató a la acusada, que a los pocos meses, supuestamente, estafó a su empleador. Tenía las claves del banco El ministerio fiscal y la acusación particular, señalan que el hombre tenía plena confianza en ella, y le permitía una gestión mensual de 1.000 euros para gastos de la casa. Fue el hermano de la víctima quien se percató de que faltaba demasiado dinero de la cuenta del hermano. Tras una investigación se supo que el 2 de julio del año pasado, a través de la banca online, había hecho dos transferencias, a una cuenta corriente en el banco BBVA que era de la acusada. También se descubrió que el 12 de julio ella había ido a la sucursal del BBVA que está en el número 3 de la avenida de España, para retirar de su cuenta 25.000 euros en efectivo. Todo hacía suponer que ella, que conocía las claves bancarias, se había hecho las transferencias a su cuenta corriente, y para ello se había hecho pasar por la víctima. De 3 a 6 años de cárcel En el juicio que no se ha celebrado, la fiscalía tenía previsto solicitar para la acusada una condena de tres años y medio de prisión, pagar una multa de 3.000 euros y devolver al perjudicado los 30.000 euros. En sus conclusiones provisionales, el fiscal tenía pensado sustituir la petición de prisión por la de expulsión de España, y no poder entrar en este país durante nueve años. El abogado de la acusación particular tenía previsto solicitar una pena mayor. «Nosotros pedimos que sea condenada a seis años de cárcel, para que sea una sentencia ejemplarizante, queremos que algo así no pueda volver a ocurrir, porque es abusar de personas con discapacidad».

