La actriz extremeña de 'La casa de papel' La actriz extremeña Clara Alvarado. :: CEDIDA La intérprete morala Clara Alvarado recibirá este viernes la Tenca de Oro Afirma que recoger este galardón en su tierra supone «todo un orgullo» y anuncia un proyecto musical como cantante CRISTINA SÁNCHEZ CÁCERES. Jueves, 22 agosto 2019, 08:58

Mientras estudiaba enfermería en Madrid, decidió comenzar un curso de interpretación. Hoy es conocida por sus apariciones en series como 'La casa de papel', películas como 'Selfie' y obras de teatro como 'La llamada' o 'La habitación de Verónica'. La actriz extremeña Clara Alvarado (Navalmoral de la Mata, 1990) recibirá este viernes la Tenca de Oro individual en la 31ª edición de la Fiesta de la Tenca, que tendrá lugar en Aliseda del 23 al 25 de agosto.

Para Clara, recoger un galardón en su tierra supone «todo un orgullo, estoy muy agradecida». La actriz de 29 años confiesa que allá donde va le cuenta a todo el mundo que es de Extremadura y de Navalmoral de la Mata. De hecho, se encuentra estos días en un pueblo cacereño pasando el verano, alejada del Madrid cosmopolita y frenético.

Explica que, aunque se convirtió en actriz de una forma algo fortuita, desde su infancia ya se interesó por el mundo de la interpretación y el arte. En el colegio recibía clases de teatro y de música, otra de sus grandes pasiones. Comenzó a estudiar enfermería en Madrid, una ciudad donde «recibía más estímulos» de todo lo relacionado con el arte y la interpretación. «Una amiga me recomendó empezar un curso y me picó el gusanillo, me di cuenta de que aquello me gustaba y me hacía sentir bien». Clara compaginó las dos carreras, aunque finalmente se decantó por la interpretación.

«El personaje de Ariadna es el que más me ha calado en toda mi carrera, fue un reto»

Pronto comenzó a obtener cada vez más papeles en obras de teatro, series y películas. Confiesa que no le gusta elegir entre una de estas disciplinas, «ya que todas se complementan entre sí». A pesar de que trabaja principalmente como actriz, sostiene que no puede vivir sin cantar, y que le gusta explorar y combinar esta faceta con la interpretación. Ha tenido la oportunidad de hacerlo, entre otros, gracias a 'La llamada', tanto en la obra teatral dirigida por 'los Javis' como en la versión para el cine estrenada en 2017.

Ese mismo año también llegó el papel que dio un giro a su vida. Vino de la mano de 'La casa de papel', serie que, gracias a Netflix, se convirtió en un éxito internacional. En ella, Clara Alvarado interpreta a Ariadna Cascales, una de las rehenes del atraco que tiene lugar durante las dos primeras temporadas. «Cuando comencé a actuar, para nada pensaba llegar a este nivel. Cuando te embarcas en algo así, y lo haces de corazón, nunca te planteas tener o no éxito», explica la intérprete. Desde su participación en la serie, cuenta que «a todos los actores nos llegan a menudo mensajes procedentes de todo el mundo».

Y es que el personaje de Ariadna no sólo la marcó a nivel de fama, sino también de interpretación. «Es el que más me ha calado en toda mi carrera. A pesar de que no es un personaje que diga muchas palabras, interpretar a una rehén sometida por un secuestrador y decir mucho con la mirada y con la expresión corporal fue un gran reto a nivel actoral», explica.

Teatro

El teatro también ocupa un lugar destacado en la carrera de la actriz extremeña. Algunas de sus apariciones más importantes tuvieron lugar precisamente en esta región, dentro del Festival de Teatro de Mérida, en los años 2015 y 2017. Clara revela que le encantaría volver a trabajar en Extremadura: «cuando lo hice me encantó la experiencia, así que quiero volver, ya sea en teatro o en alguna producción regional». Además, piensa que «Extremadura está llena de talento y autenticidad».

La polifacética actriz apunta que está embarcada en varios proyectos, entre los que destacan el rodaje de una película y un cortometraje de los cuales no puede dar detalles por el momento. Además, reafirmando su amor por la música, está preparando el lanzamiento de un grupo musical junto con una amiga, «con canciones originales, música pura y dura», sin ninguna vinculación con el cine. Por el momento, este viernes tiene una cita en su tierra natal para recoger la Tenca de Oro.