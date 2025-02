Un actor con 'cámara' y los días lila en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 12 de marzo 2022, 07:46 Comenta Compartir

El juego de palabras me viene al pelo, perdón si no soy la mejor humorista del mundo. Resulta que Javier Cámara además de actor es fotógrafo, es decir, que no solo en su apellido lleva ese aparato mágico que permite retratar la vida e inmortalizar el mundo. Lleva una cámara en las manos, muchas veces la del móvil. Aparte de haber formado parte del elenco de grandes películas ha fotografíado por dentro los rodajes, algo que se nos escapa a la mayoría de los mortales, que solamente podemos ver el resultado final de la filmación. Tal y como ha contado, ha hecho las fotos para recordar y para fijarse en la mirada de los demás. Todas esas fotos pueden verse desde ayer en el Palacio de Moctezuma dentro de la exposición 'El placer de mirar', que ha llegado dentro del festival de cine español de Cáceres, que hoy celebra su gala y en la que Cámara recibirá su San Pancracio junto a Julián López, Patricia López Arnaiz, Rodrigo Cortés, Bebe, María Pérez Sanz y Ainhoa Rodríguez. La cita empieza a las 20,30 en el Gran Teatro y la venta de sus entradas tiene un fin solidario.

El cine y el feminismo han marcado la semana en Cáceres, además de una solidaridad desbordada para intentar paliar los desastres de la guerra de Ucrania. Los actos para reivindicar la igualdad se han reproducido por todas partes. El alcalde Luis Salaya decía en la entrega de los premios 8-M que el feminismo se ha ensanchado y es cierto. Uno de los entornos donde más actividades se han llevado a cabo es la Biblioteca Pública, que ha acogido un buen número de actividades. El pasado miércoles la narradora Verónica Pensosi acercó la figura de la escritora Elena Fortún. Incluida en el grupo de 'Las sinsombrero', autoras que vivieron en la época de la generación del 27 pero sin tener el éxito de sus compañeros varones, Fortún fue la creadora de las aventuras de Celia, una niña con una imaginación desbordante que protagonizó la lectura iniciática de varias generaciones de mujeres.

Los centros educativos también han vivido una semana intensa con muy diferentes actos para conmemorar el 8-M. En el IES García Téllez el pasado lunes se dio el nombre de la escritora Dulce Chacón y de la científica Margarita Salas a los jardines interiores de este centro educativo situado en la avenida de Cervantes.

Del feminismo a la literatura. Ayer viernes la librería La Puerta de Tannhäuser de Cáceres llevó a cabo su primera presentación de un libro tras su apertura en la calle Roso de Luna el pasado mes de octubre. El escritor Javier Morales fue el encargando de abrir brecha en este programa con el libro 'Las letras del bosque, textos sobre naturaleza, animales y libros', que tiene ilustraciones de Leticia Ruifernández. Según la reseña de la propia librería este libro es un coro de voces que habla de nuestra relación con la naturaleza y de la belleza. El escritor y periodista Manuel Rivas ha dicho que Javier Morales «entrelaza el sentir y el pensar». No muy lejos de este espacio la librería café Psicopompo también saca músculo y propone diversas actividades culturales. Además de continuar con sus catas didácticas, deja espacio también para la presentación de libros. El pasado viernes se dio a conocer 'Cuentos para el alma, el camino de la felicidad', una obra escrita por Máximo Hermano y que consta de 22 relatos.

Aparte de la exposición de Javier Cámara también se ha inaugurado otra muy interesante en la galería Kernel de la Plaza Marrón, que dirigen Julián Gómez y María Gil desde el año 2016 en Camino Llano esquina con Plaza Marrón. Ayer viernes se inauguró la muestra 'Ideo lengua', de Daniel García Andújar, un artista cuya obra también puede verse en el cercano Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. García Andújar también mostró su obra en la galería Casa sin Fin que puso en marcha el fallecido editor y escritor Julián Rodríguez y ha expuesto en el centro de arte contemporáneo Reina Sofía de Madrid. Está considerado uno de los mayores representantes en España del llamado arte en la red.

La asociación de amigos del CCMI, Ascemi, que preside Gloria Martín presentó el pasado miércoles en la sala Clavellina la publicación 'Hormiguitas de la ciencia', que firma Antonio Bueno y en donde se recoge la historia y las diferentes actividades que se han llevado a cabo en estos tiempos. Se hizo una primera publicación en el año 2019 con motivo del X aniversario de Ascemi. Ahora se ha actualizado esta revista. Una pandemia ha atravesado estos últimos años, a pesar de lo cual la asociación ha continuado firme con su actividad. «La vida sigue, tenemos que mirar hacia el futuro con esperanza. Procuraremos ir integrándonos, poco a poco en nuestras interrumpidas actividades. Y emulando, de algún modo a Fray Luis de león, nosotros diremos: «Hacíamos ayer...haremos mañana» escriben en su publicación.

Nos vamos con un premio, el que ha concedido el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Cáceres al subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García. Ayer celebraron su asamblea en el complejo Aralia, donde analizaron la situación general y los factores que han afectado al pasado año al mercado inmobiliario y la repercusión de la nueva Ley de Vivienda en el Mercado de Alquiler. Son cosas que parecen muy densas pero que en realidad afectan a la vida cotidiana de cualquiera. Nos llega el fin de semana y ya casi mediamos marzo. Parece que lloverá algo, así que paraguas y a tope con el fin de semana. ¡Hasta el sábado!

